Fran Fernández: "Esperaba un poco más de empuje"

Fran Fernández dijo lo siguiente en rueda de prensa: "No estamos satisfechos del partido que hemos realizado, sobre todo en la segunda parte. Hemos comenzado bien, con ocasiones y un gol mal anulado, pero en la segunda parte hemos estado nerviosos y precipitados. Teníamos tantas ganas de hacer ese gol, que nos hemos precipitado mucho y no hemos estado nada bien. Teníamos seis finales y ahora habrá que jugar la última, lo dije cuando llegué y ahora tenemos que luchar por ello. Hemos visto que el rival estaba dando un paso al frente, física y tácticamente han sido muy superiores, se han hecho con el centro del campo y nos han ganado ahí. La peor de las noticias es que ya no dependemos de nosotros mismos, vamos a hacer nuestro partido en Lugo, creo que con 50 puntos nos vamos a salvar".