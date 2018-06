Entre Fran Fernández y San René lo reflotan

El Almería catea una temporada más. Y van cuatro de manera consecutiva, pero ésta posiblemente sea la nota más b aja de todas. El equipo no ha estado nunca a un nivel aceptable, no ha sido capaz en ningún tramo de la temporada de lograr cierta regularidad que hubieran evitado el desatinado encuentro de Lugo que, por suerte, acabó con final feliz pese al sufrimiento.

Ya desde el verano, Luis Miguel Ramis avisaba que el grupo estaba descompensado y aunque no comenzó mal del todo, el tramo complicado de la temporada lo metió en la zona baja de donde no pudo salir en ningún momento. El técnico tarraconense dejó el banquillo para que lo ocupara de forma provisional ante el Zaragoza Fran Fernández y posteriormente lo cogiera Lucas Alcaraz, un entrenador con mano dura, que tampoco supo conducir a un vestuario viciado y sin signos de mejora.

También es cierto que las lesiones empezaron a golpear a un grupo que enderezó medianamente su caminar con el granadino, hasta que llegó el mismo tramo de la temporada que le costó el puesto a Ramis. Ahí, con Mani, Fran Fernández y Gaspar con lesiones de larga duración, tres fichajes invernales que no funcionaron y algunos futbolistas que ya se estaban dejando llevar, el futuro era oscuro.

Pero se hizo cargo de la situación Fran Fernández y la cosa cambió. Apoyado en San René, el mejor futbolista de la plantilla este año, el equipo se levantó, se tambaleó en las últimas jornadas, pero fue capaz de mantenerse en pie en el último partido de la temporada, que es cuando cuesta. Al míster del filial no le tembló la mano ni la lengua para sacar del equipo a quien no contribuía y para decir públicamente que esperaba más de ellos.

La plantilla uno A uno

RenéEl mejor de todos, no se puede irEl Almería se mantiene en Segunda gracias a sus paradas, ha sido el mejor de largo de toda la plantilla. Sus lágrimas tras el penalti inexistente de Lugo demuestran su compromiso.

Fernando Sólo ha jugado un partido de CopaNo se le puede valorar, pues sólo ha disputado 90 minutos esta temporada. Sin embargo, de destacar es que nunca se haya quejado y su competencia en los entrenamientos motivaba a René.

MottaAmonestado demasiado prontoCasi en todos los encuentros, el italiano veía amarilla nada más comenzar, lo que le condicionaba. Con Ramis, le costó la suplencia. Se perdió el duelo de Lugo por acumulación.

Fran RodríguezSu rodilla lo ha machacadoEl motrileño ha tenido problemas durante toda la temporada en la rodilla, hasta que al final se rompió el cruzado. Cuando jugó no terminó de demostrar seguridad defensiva.

MorcilloUn capitán que hace equipoEs de los más veteranos dentro del vestuario y un hombre implicado en el grupo. Suele comenzar las temporadas como titular, pero entre lesiones y malas rachas, las termina en el banquillo rojiblanco.

Trujillo El gran 'Trujo' vuelve a tiempoSu fichaje fue arriesgado, puesto que en el Levante no tenía minutos y eso le pasó factura. Fran Fernández apostó por él, le dio confianza y el madrileño termina como baluarte.

JoaquínCrece y tiene que seguir creciendoEl almeriense se ha dejado la piel en el campo hasta reventarse antes de la última jornada. Eso sí, en algunos tramos del campeonato se contagió del mal estado del equipo.

Owona Le ha faltado continuidadEs mejor defensa de lo que ha podido demostrar. Cuando ha jugado, como en Lugo, el equipo ha ganado por alto y en fiabilidad. Pero se lesionó en Navidad y perdió su sitio por Trujillo.

PervisSu rendimiento ha sorprendidoEs un lateral izquierdo del fútbol moderno, con más llegada que seguridad, algo que ha venido bien en muchos momentos, pero al equipo le ha costado adaptarse a su verticalidad.

NanoSi asume su rol, debería quedarseEl malagueño no ha jugado tanto como otras temporadas, debido a la irrupción de Pervis. Pero es un futbolista importante en Segunda y que ha demostrado que puede jugar de extremo.

Verza Las lesiones lo han tenido al 50%El oriolano es mucho más futbolista de lo que ha podido demostrar, ha tenido un calvario muscular y el equipo lo ha echado en falta. Eso sí, es uno de los pesos pesados del vestuario.

Mandi Maldito tendón de AquilesEl canario ha estado irregular, en algunos partidos era el mejor y en otros perdía más balón del que ganaba. Hasta que en una acción fortuita se rompió el tendón de Aquiles.

Tino Costa No estaba para tirar del carroEl argentino tenía que aportar veteranía y calidad, pero se ha pasado casi toda la temporada en el dique seco. Sorprendió que no estuviera en Lugo con el Almería jugándose la vida.

PozoNecesario toque de atención del místerEs el que más calidad tiene de todos, pero no termina de ser regular e imprescindible. Es cierto que acarreaba una lesión de tobillo, pero Fran Fernández lo llamó al orden antes de Lugo.

ÁlamoLa incógnita de por qué fichóEn temporada y media el canario no ha aportado absolutamente nada de nada, ni un centro ni por supuesto un gol. Se ha pasado casi todo el tiempo fuera de las convocatorias.

Alcaraz Un cañonero para las faltasJunto con René, el mejor. Pero es cierto que ha llegado sin fuerzas al tramo final liguero. Sus goles, sobre todo de falta, han sido espectaculares y muy valiosos para la salvación.

SulaymanUn riesgo con el balón en la medularSe esperaba mucho más de él cuando fichó en invierno. Es cierto que ha jugado mucho, pero su falta de rigurosidad táctica ha costado varios goles en contra y una roja mortal en Córdoba.

LassLo mismo que en el Rayo: nadaEra un fichaje complicado por su carácter y por su trayectoria. Eso sí, era barato y se apostó por él. Ha salido rana: apenas si ha jugado y se ha borrado de las últimas jornadas.

Juan MuñozNo ha cumplido con lo esperadoAunque ha terminado jugando y ha participado en jugadas importantes, como ante el Lugo y los goles ante el Granada, tenía que haber sido el delantero goleador y no lo ha sido.

FidelEl inolvidable gol de la salvaciónVuelve a no estar bien esta temporada, a tener un carácter indolente para la LFP. Ahora, al César lo que es del César: ha mostrado su mejor versión en la recta final del campeonato.

Gaspar Tiene que mejorar los centrosSe hizo con la banda izquierda porque tiene más coraje que nadie. Eso sí, le falta ese punto de calidad que tiene Fidel para sacar los centros. Rotura de cruzado en su mejor momento.

CaballeroEl primer gol de la temporadaEn la primera jornada hizo un gol en Tarragona que dio tres puntos. Hasta la segunda vuelta no volvió a marcar, en Lorca, para dar otra victoria. Pólvora mojada, como todos.HichamGran oportunidad desperdiciadaEl canterano ha sido uno de los señalados, pues su compromiso no ha sido el adecuado. El club confió en él, pero no ha respondido.

Soleri De 9 titular a ni ir convocadoEl otro gran pufo del mercado invernal. Vino de la Roma con la vitola de goleador pero se pasó media segunda vuelta en la grada.

Nauzet Alemán Vino a jubilarse y lo hizo en NavidadNo estaba para jugar. Una apuesta personal del club, que salió mal, como tantas otras. En Navidad se marchó a un club aficionado canario.

NavasUn lateral con muy buena pintaLe falta por hacerse, ha estado prácticamente siempre con el filial, pero cuando ha subido al primer equipo ha cumplido.

CallejónUn marrón dejarle sin oportunidadesEl de Pujaire necesitaba minutos, aunque fuera en el filial, y Alcaraz lo subió al primer equipo ante la lesión de Mandi, pero no ha jugado.

Lozano Minutos sueltos con desparpajoJugó en Alcorcón y Zaragoza, con el marcador en contra. A pesar de que no pudo contribuir a remontar, demostró que tiene maneras.

CorrederaMuy del gusto de RamisPor la plaga de lesiones, el técnico tarraconense contó con él para el centro del campo, pero ni Alcaraz ni Fran lo volvieron a subir