Fran Fernández , capítulo II

Luis Miguel Ramis no pudo con el viento de frente. Tras una larga reunión vespertina, ayer domingo Alfonso García tomaba la determinación de prescindir de su técnico número 25 y darle las riendas de la nave rojiblanca a Fran Fernández , el responsable del filial que el curso pasado contribuía decisivamente a la salvación del equipo tras sumar 4 puntos (victoria en Lugo y empate ante el Huesca) para ser cortado en beneficio del preparador catalán antes de hacerle ficha profesional. La derrota en Albacete dictó sentencia pese a la resistencia de Ramis para asumir la evidencia. En la medianoche del sábado al domingo, de hecho, tuiteaba una frase de Henry Ford, tras una semana de inactividad en su cuenta, que apenas usaba para recordar los marcadores de cada jornada liguera: "Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no con él". El tarraconense se puso en plan filosófico para reflejar que aún le restaban fuerzas para despegar la nave, pero no contaba con que ya pocos creían en él. Había perdido la confianza del presidente, de la afición y de buena parte del vestuario, al margen de despertar ya dudas en la propia dirección deportiva que una semana antes había logrado ratificarlo en el puesto tras naufragar con el Cádiz. En su última comparecencia, en el Carlos Belmonte, ninguno de sus colaboradores deslizó papel con la estadística para reivindicar su trabajo como sí hicieran al término del pasado curso, cuando obraba el milagro de la permanencia al sumar 22 puntos de 39 posibles en 13 jornadas (7 victorias, 1 empate y 5 derrotas). Ningún documento reivindicó esta vez las 8 derrotas, 3 empates y 3 victorias en 14 jornadas (2 puntos de 24 posibles) y un pírrico gol en ocho partidos. Pocos aficionados le van a reprochar a Alfonso García, por tanto, que prescinda del catalán. Pero sí le van a exigir que acierte, no ya con la designación del sustituto, sino con los obligados fichajes que deben realizarse en el mercado invernal, muy probablemente teniendo que rascarse el bolsillo, si lo que pretende es elevar en serio el nivel para poder salvar los muebles. Fran Fernández acepta de nuevo el reto de forma provisional, pero no es descartable que se mantenga al mando al menos hasta el parón navideño, con seis jornadas por delante ante rivales nada fáciles (Zaragoza, Barça B, Tenerife, Granada, Córdoba y Alcorcón). Si se sienta en el banquillo en dos encuentros, eso sí, tendrían que hacerle ficha profesional, de ahí que no esté libre de que pueda ocurrirle el episodio de la campaña pasada. De momento lo importante es el Zaragoza este viernes (21:00) y el almeriense Fran Fernández al menos es una garantía de trabajo serio y riguroso, el nuevo Alfonsín del club. Su suerte será la de la entidad. #todos con Fran