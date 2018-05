Fran Fernández: "Es una final para los dos equipos"

Fran Fernández habló este mediodía del encuentro del próximo sábado en Tenerife. "Para ellos es una final por el play off y para nosotros también aunque ningún resultado será definitivo. Salen muy intensos y agresivos en casa. Tenemos que hacer un partido largo y que se note que queremos ganarlo. El tiempo juega a nuestro favor al ser ellos los locales", asegura el míster almeriense que espera: "llegar más al área rival y estar más cercanos a nuestro mejor nivel y es importante defender bien".

Sobre el día a día, dijo que "la semana está siendo demasiado tranquila para todo lo que nos jugamos. Hay confianza, pero no relajación. A día de hoy no me vale el empate, no se preparar un partido para empatarlo", indica el almeriense, que explica que sólo el capitán Morcillo es baja segura: "El resto de jugadores arrastran molestias y podrían estar disponibles. Motta va a ser de la partida, está a buen nivel porque es un profesional. La gente pide a futbolistas del filial pero esta situación la deben salvar los de la primera plantilla".