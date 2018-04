Fran Fernández: "Era un partido para ganarlo con el corazón"

Recién salido de su vestuario, todavía con el sudor en la frente por el sufrimiento de los 94 minutos, Fran Fernández atendió en primer momento a los micrófonos de UDA Radio, y sus primeras palabras fueron para agradecer a sus futbolistas la victoria. “Ha sido un partido muy emocional, sobre todo. Quiero destacar el sacrificio de los chavales, las piernas y la mente no iban, pero con este espíritu, hemos ganado y éste es el camino a seguir para lograr al final de la temporada nuestro objetivo”.Con la mente fría, difícil después de una victoria tan importante, el almeriense fue autocrítico y le pidió a sus chavales mucho más, para afrontar el futuro con optimismo. Aunque había pedido valentía en la rueda de prensa prepartido, era muy complicado que su equipo tuviera esa virtud en un momento tan complicado. “Es normal no ser valiente en estas situaciones. Era un partido para ganarlo con el corazón, no tanto con la cabeza. Conforme pasen las jornadas seremos más valientes. Ha habido muchísimas imprecisiones, somos capaces de hacerlo muchísimo mejor. Incluso hemos metido al rival en el partido, cuando ya estaba muerto. No hemos estado ni al 50%”, reconoce el míster, que, eso sí, cree que el gol hacía justicia a la garra de su equipo: “No pienso que el 1-0 ha llegado cuando peor estábamos. Hemos buscado transiciones, teníamos espacios y ha llegado en el momento adecuado”.Respecto a la semana tan complicada que se ha vivido en el Mediterráneo, Fernández sólo quería pasar página cuanto antes para centrarse en los próximos partidos, puesto que todavía no está asegurada la salvación. “Cuando no paras de trabajar, el tiempo se pasa volando. Estoy muy contento de todo lo conseguido esta tarde [por ayer], pero no hemos logrado absolutamente nada en la clasificación todavía. Quedan cinco finales y ahora vamos a Tenerife a ganar el partido”, sentenciaba el técnico almeriense, que sigue cosechando victorias para el primer equipo.