Fran Fernández: "Con 50 puntos nos salvamos, estoy seguro"

La última rueda de prensa de la temporada sirvió a Fran Fernández para dejar las cosas claras. En un primer momento habló de las posibilidades de salvación de su equipo. "Las cuentas no nos han salido hasta ahora, pero si nosotros ganamos, veo muy difícil que todos los demás ganen. Con 50 puntos, nos salvamos, esto estoy seguro", para lo que habrá que ganar al equipo de su amigo Francisco: "No tengo dudas de que el Lugo saldrá a ganar. Francisco es almeriense, pero está planteando el partido para ganarlo".

Seguidamente dio dos grandes titulares. El primero fue sobre los minutos que está jugando Pozo. "Es un jugador que tiene que marcar las diferencias y para mí eso debe de hacerlo con goles o asistencias. Si no lo hace, debe correr como los demás. Y si no corre, no juega conmigo". En consonancia con esto, fue preguntado sobre la concienciación de la plantilla con la situación. "No todos los jugadores están al cien por cien, pero eso ocurre en todas las plantillas. Los que sí van a estar comprometidos son los que viajen a Lugo. Estoy muy de acuerdo con lo que dijeron Trujillo y René, yo también me juego mi futuro".

Para terminar, Fernández opinó sobre el polémico tema de las encuestas, que salpica supuestamente a dos encuentros: Huesca-Nástic y Almería-Nástic. "No entiendo de apuestas, nos dan charlas al principio de temporada para que no apostemos. Me parece bien que lo investiguen, pero también deberían de hacerlo con goles sospechosos que se producen".