Francisco ve más práctico al Almería

Francisco Rodríguez, entrenador del CD Lugo, afirmó ayer que la Unión Deportiva Almería, con la llegada de Lucas Alcaraz a su banquillo, "es un equipo, quizás, más práctico", lo que le ha servido para salir de las posiciones de descenso a Segunda División B. "Dada la situación en la que cogió al Almería, quizás ahora es un equipo más práctico a la hora de jugar. Al final, a Lucas todo el mundo le puede achacar que es muy defensivo o que trabaja los equipos mucho a nivel defensivo, pero yo le he visto trabajar y me he enfrentado a él y sus equipos son también valientes, que exponen y que van al campo contrario", explicó.

El técnico almeriense destacó la "experiencia" que tiene el actual preparador del conjunto almeriense y aseguró que "saca el máximo rendimiento a sus jugadores". También dijo que el Almería cuenta con "jugadores de primer nivel", que "a todo el mundo le gustaría tener en sus plantillas en Segunda División".

"Desde la llegada de Lucas en casa se han mostrado sólidos, sacando resultados. Nosotros no vamos a dejar de hacer lo mismo que venimos haciendo: intentar buscar tres puntos en un campo difícil, estando muy concienciados de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien y para eso hemos trabajado", expuso.

Además, reconoció que para él "siempre es especial" volver "a su tierra" y aseguró que allí ha crecido "como jugador y como entrenador. Es mi casa, tengo mi familia, mis amigos. Dentro del club es verdad que cada vez son menos los que coincidieron en mi etapa, pero aun así le tengo un cariño y soy muy agradecido. Me dieron todo lo que tengo, todo lo que soy y ojalá a partir del domingo le vaya muy bien porque Almería merece tener fútbol de élite y en este caso lo están luchando", deseó.

En el caso del Lugo, el objetivo, dijo Francisco, es acabar "la primera vuelta con 36 puntos" porque eso "sería fantástico. Yo creo que sacando tres puntos más vamos a seguir luchando por estar en una zona noble. A todo el mundo le gusta estar en una zona donde pueda disfrutar de lo que hace", comentó.

El equipo gallego retoma la competición tras haberse ido "jodido" a las vacaciones de Navidad por la derrota ante el Rayo Vallecano. "He visto a la gente regresar con ilusión".