Frenar la posesión con llegada

Joaquín Fernández reaparecerá el domingo tras no ser de la partida en el último choque del año en Alcorcón al estar sancionado y lo hará frente a un técnico de su etapa formativa, Francisco, con quien coincidió cuando él asomaba por el filial rojiblanco: "Es un entrenador súper cercano del que guardo un grato recuerdo y que por ser de Almería le tengo un cariño especial. Espero que las cosas le sigan yendo bien, menos cuando se enfrente con el Almería. Le deseo lo mejor pero este domingo espero que pierda".

Como alumno suyo debutó en la categoría de bronce con apenas 16 años, todavía en edad juvenil, pero está al día de la forma de jugar de sus equipos y previene sobre el dinamismo que le ha imprimido al Club Deportivo Lugo: "Es un equipo que quienes conocemos a Fran sabemos que es dinámico y le gusta tener la posesión del balón, pero no para mermar, sino para meter rápido el balón en el área contraria. Son peligrosos, le están saliendo bien las cosas y están en la parte alta, por lo que será difícil. Intentaremos meter más intensidad y hacer ver que estamos en casa".

Otro punto fuerte del cuadro lucense es saber administrar bien las ventajas en el marcador: "En Segunda los equipos de la parte de arriba saben jugar muy bien si se adelantan, no tienen ansiedad por el resultado al estar en una posición privilegiada y será importante adelantarnos nosotros ya que ellos saben jugar bien con ese factor".

La meta más cercana es sumar los 25 puntos para hacer coincidir el ecuador de la competición con la mitad de la cifra necesaria para la salvación: "Acabaríamos con 4 puntos más que el año pasado ganando este domingo y sería importante por las fechas regalarle una victoria de año nuevo a la afición y lograr esos 25 puntos que son la mitad de la supuesta permanencia. El mes de enero se nos puede poner de cara si nos mostramos fuertes en casa al tener partidos con rivales directos como el Nástic, pero nos centramos en el Lugo y después lo del Nástic es clave para intentar dejarlos un poco atrás".

A nivel personal entiende que Lucas Alcaraz lo ve más como mediocentro que como central: "No he hablado de ese tema con el míster, pero desde que llegó él estoy entrenando y jugando regularmente en el centro del campo. Creo que esa va a ser mi posición a desempeñar en gran medida, pero no descarto que si hay alguna baja en la parte de la defensa el míster decida tirar de mí porque he jugado bastantes partidos ahí".

De 2018 espera que sea tranquilo: "A los Reyes Magos le pedimos que este año sea más tranquilo, seamos más regulares en resultados y no sufrir tanto para que podamos disfrutar todos".