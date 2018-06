La Fundación 'URA Clan' recaba el apoyo de La Caixa y Alhambra Nievas será patrona de honor

Se dijo el pasado viernes durante el acto de puesta de largo que ‘el movimiento se demuestra andando’, en referencia a que la Fundación URA Clan no nacía de la nada, sino de un germen de trabajo de dos años de hechos y cinco de intenciones y planificación. Era claro que así se iba a continuar, por la misma vía de la conquista de objetivos, y las primeras recompensas no se han hecho esperar. En ese sentido, Alhambra Nievas, una mujer referente en el mundo ya no solo del rugby sino del deporte internacional, ha aceptado el ofrecimiento de ejercer como ‘patrona de honor’: ”Para todos los que formamos está familia es un privilegio y un lujo, ya no solo por su respuesta positiva, sino porque en sus propias palabras está muy agradecida por colaborar con un ‘proyectazo’ y con el grandísimo equipo humano que hay en Almería”.

Así lo comunicó Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby Almería, junto a José María Pertíñez, director de URA Clan y también promotor del contacto con Alhambra Nievas, a la Junta Directiva unionista, al tiempo que avisó de que es solo un principio: “Seguimos trabajando para incorporar a todas las personas que puedan agrandar nuestros fines y metas”. Eso sucedió a última hora de la tarde de este martes, un día muy intenso al haberse llevado precisamente por parte de estos dos representantes una importante reunión de trabajo con la Fundación La Caixa, que también apuesta por URA Clan. Como inicio, financió ya un viaje a Alcalá de las categorías inferiores en las que se incluyen, como no, varios jugadores del proyecto de inclusión: “Sin más, es la primera entidad que apuesta por el rugby almeriense”.

Estrechar los lazos

En la reunión celebrada este martes se habló largo y tendido de las actividades de voluntariado que realiza la Fundación y las ambas se emplazaron a seguir colaborando en adelante, lo que Palanca valoró muy positivamente: “Para mí es otro auténtico lujo contar con el apoyo de la Fundación La Caixa, lo que a su vez implica que las empresas que más entienden de asuntos sociales se fijan en las actividades que desarrollamos desde Unión Rugby Almería”. En cuanto al encuentro como tal, “fue una reunión emotiva, visionando las actividades que desarrollamos, y a todos se nos encoje el corazón cuando vemos el alcance de estas acciones”, precisó Palanca. Por parte de La Caixa acudieron Mar Peláez, directora de Área Almería, y Meli Manzano, directora de oficina. No podía faltar a la cita el gerente de la Fundación URA Clan, Juan Antonio Petit.

Cena y ‘Fila 0’

Pero estos logros cosechados en las últimas horas, que han sido las primeras de vida de esta nueva herramienta como tal, se ven enmarcadas entre la ardua preparación y el éxito de participación de la ‘I Cena Benéfica de la Fundación URA Clan’, que ya roza los 200 comensales y que cuenta con la confirmación de asistencia del alcalde Ramón Fernández-Pacheco. Tras mucho tiempo en la organización de este evento, primero mirando diversos emplazamientos para finalmente decidirse como el mejor la Finca El Boticario, regentada por Grupo Lamarca, ya por fin llega su realización este próximo sábado día 16 desde las 21.00 horas. Con un precio de 50 euros por asistente, en el que se incluye un donativo para la Fundación URA Clan y el servicio de autobús desde La Salle, cuenta también con una ‘Fila 0’ en la cuenta ES82 3023 0500 1564 5809 3108.