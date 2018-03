Fútbol con una sonrisa

La Unión Deportiva Almería tiene un nuevo equipo. Un conjunto que juega con una sonrisa de oreja a oreja en la boca y que alegra la vida verlos tocar el balón. No tienen la calidad de Pozo, la velocidad de Gaspar o la colocación de Joaquín, pero motivación tienen más que nadie. Y si no que se lo pregunten a Fernando Soriano, coordinador de esta novedosa escuela, que de vestuarios sabe un rato.

"Es el proyecto pionero que desde la Fundación estamos desarrollando desde hace unos meses. Contentos porque ha tenido muy buena acogida por parte de la sociedad, de las diferentes asociaciones. Viendo la motivación con la que cada día vienen los chavales a entrenar, es muy gratificante trabajar con ellos", afirma el maño sobre la Escuela Rojiblanca para Discapacitados Intelectuales, que comenzó los entrenamientos hace unas semanas y que hace más grande a la Unión Deportiva Almería como institución social y deportiva.

La intención de la Fundación es que la escuela participe en LaLiga Genuine

Un grupo de 38 personas procedentes de Aspapros, A toda vela y Asalsido se ponen cada semana la camiseta azul del Almería, algo que multiplica por cien su emoción y sus ganas de demostrar que el balón es algo universal. El fútbol como terapia. O, mejor dicho, el fútbol como "una actividad de ocio inclusiva", en palabras del entrenador de los tres conjuntos, el psicólogo general sanitario, Daniel Luque: "Los objetivos que trabajamos son deportivos, temas como la habilidad social es secundaria en los entrenamientos". Es decir, que en la escuela lo que se intenta, y se está consiguiendo, es que estos jugadores sean cada vez mejores deportistas.

" El fútbol nos está sirviendo para que mejoren físicamente, en su coordinación... La terapia de grupo siempre es buenísima, sirve para reforzar muchos aspectos de la vida", asegura Soriano, cuya vida laboral siempre se ha desarrollado con un esférico en los pies. Precisamente el cuero les hace a ellos tan felices como al resto de la humanidad: "Tienen una gran predispoción a la hora de trabajar, les encanta cualquier ejercicio que quieras proponer. Nos lo estamos pasando muy bien", indica Daniel, cuyas palabras son enfatizadas y subrayadas por el exjugador maño, que ha encontrado en sus nuevos pupilos a un tipo compañeros que nunca tuvo en la multitud de vestuarios por los que ha pasado: "Al principio siempre da un poco de respeto, porque nunca había trabajado en algo así. Estoy con Dani, que tiene una gran experiencia en este trabajo, y me está sirviendo de mucha ayuda. La adaptación ha sido rapidísima, porque realmente todo lo que estoy recibiendo es mucho más de lo que yo les puedo dar".

Con pocos entrenamientos todavía en sus cuerpos, se podría decir que los chavales de Dani y Soriano están todavía en pretemporada. Pero su crecimiento como jugadores está siendo grandísimo y por eso, la intención de la Fundación de la Unión Deportiva Almería es que la campaña que viene den un paso más allá. "Nuestra idea es participar en LaLiga Genuine, organizada por la LFP, en la que todos los clubes de Primera y Segunda pueden participar, siempre que tengan escuelas en su ciudad. Es una de las experiencias más bonitas que podemos ofrecerles. Por eso, la premura de este año, para que nos sirva de preparación. Son cuatros sedes en la que se juntan todos los equipos, con sus equipaciones, y al final la competición es lo de menos, el objetivo es vivir unos días inolvidables para ellos, pudiéndose enfrentar a Barcelona, Madrid...", informa el maño, que se ha contagiado de las sonrisas de sus jugadores, después de todo lo que tuvo que sufrir en el banquillo del Mediterráneo: "Del fútbol no me olvido, me estoy intentando reciclar y aprender todo lo que el balón me da. Hay muchas horas en el día y los proyectos que hemos arrancado me ilusionan porque veo que hay interés".

Treinta y ocho chavales que crecen con el balón y hacen crecer a una Unión Deportiva Almería, que necesita permanecer en la LFP ahora que ha decidido ser algo más que un equipo de fútbol.