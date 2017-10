Garbiñe dice adiós tras perder ante Williams

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza tuvo que asumir su eliminación en la fase de grupos de las Finales de la WTA, el Masters de Singapur, al ceder por 7-5 y 6-4 frente a la estadounidense Venus Williams en el que era el tercer y último choque en el Grupo Blanco.

La jugadora de origen caraqueño, número dos en la clasificación mundial, debía haber derrotado a la mayor de las hermanas Williams en la reedición de la final de Wimbledon para certificar su pase a las semifinales.

He hecho lo que tenía que hacer para derrotar a una rival increíble como Muguruza"

A diferencia del compromiso en Londres, en el que se impuso por 7-5 y 6-0, Muguruza no encontró en esta ocasión la fórmula para desarmar el juego de la estadounidense.

"Por suerte he podido recuperar todas las roturas de servicio que he tenido", celebró Williams a pie de pista, justo tras concluir el encuentro. "He hecho lo que tenía que hacer para derrotar a una rival increíble", apuntó.

Con su cuarta victoria en seis duelos ante la hispano-venezolana, Venus Williams aseguró su clasificación para las semifinales del torneo como segunda del Grupo Blanco.

La estadounidense, que ya se proclamó maestra en 2008, reaccionó a su tropiezo (6-2 y 6-2) en la jornada inaugural ante Karolina Pliskova y se unirá a la checa en la ronda de semifinales tras vencer a la letona Jelena Ostapenko, primero, y a la española Garbiñe Muguruza, después.

A las puertas de esa fase volvió a quedarse, por segunda temporada consecutiva, la vigente campeona de Wimbledon. Muguruza, ex número uno del mundo, no pudo dar continuidad a su victoria ante la letona Jelena Ostapenko y se despidió del certamen que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada.

Los 32 errores no forzados acumulados le impidieron contrarrestar la ambiciosa propuesta de Williams, quien salvó seis de las diez pelotas de rotura en contra. Esto precipitó la eliminación de Muguruza. Después de una hora y 41 minutos, la española dijo adiós.

La otra clasificada del Grupo Blanco será la tenista checa Karolina Pliskova, tercera cabeza de serie en el Masters de Singapur. Pese a su derrota encajada ante la letona Jelena Ostapenko en el tercer y último compromiso de la fase de grupos (6-3 y 6-1), pisará tendrá una oportunidad de pelear por un puesto en la final como líder del Grupo Blanco gracias a sus anteriores exhibiciones ante Williams y Muguruza.

Ayer, sin embargo, se mostró vulnerable. Si la jugadora checa había solventado con dos cómodos 6-2 y 6-2 sus anteriores envites, en el tercer y último encuentro de la fase de grupos ofreció una versión notablemente disminuida. Superada en los dos partidos precedentes, Jelena Ostapenko, de 20 años, cambió su suerte ante la tercera mejor jugadora del mundo.

No necesitaba la checa, en cualquier caso, un resultado favorable y asumió su revés ante la vigente campeona de Roland Garros sabiendo de que tenía asegurada una plaza en semifinales.

La fase de grupos finaliza hoy, con la disputa de los dos últimos partidos del Grupo Rojo.

La danesa Caroline Wozniacki, primera con pleno de triunfos, se medirá con la francesa Caroline Garcia mientras que la rumana Simona Halep, número uno del mundo, retará a la ucraniana Elina Svitolina.