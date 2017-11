Gaspar apela a la 'testiculina'

Inopinadamente, en mitad de una inmensa crisis deportiva, ayer se ponía delante de los micrófonos un canterano gracias a la percha de haberse criado en el Albacete, el próximo rival liguero. Gaspar Panadero se adhería a la corriente de testiculina inaugurada por Luis Miguel Ramis en su comparecencia tras la derrota frente al Cádiz. "Todos sabemos que hay que echarle más huevos y dar más de lo que tenemos, sacando los partidos adelante. Una victoria cambia todo, se vería de forma positiva, tenemos que ser más piña que nunca y sacar esto adelante como sea. Los partidos se ganan más con el corazón y actitud, echándole huevos y dejándonos la vida", razonaba el de Tarazona.

Ramis siempre había defendido que los partidos se ganaban siendo mejores que el rival, jugando al fútbol, por eso su repentino viraje testicular ha pillado a más de uno en fuera de juego, síntoma de la desesperación reinante y de que las ideas escasean para reconducir la situación. De una jornada a otra, en lo que fue de Gijón a Cádiz, se pasó con una facilidad pasmosa de defender que este equipo no iba a buscar la portería rival de cualquier forma a apelar a los atributos sin ningún rubor. A Gaspar, que con el balón encara y desborda como pocos, aún le falta echar colmillos para la prensa y salía del paso como bien podía admitiendo la fragilidad del plantel para recuperarse de los golpes: "Fantasmas no veo. La racha es muy negativa, pero no veo fantasmas, el equipo trabaja duro durante la semana, pero luego en el fin de semana nos hacen gol y nos venimos abajo. Una victoria lo cambiaría todo". Con 19 años en el DNI, bastante tiene Gaspar con complicarle la vida al lateral de turno a la espera de que los veteranos de la caseta den el esperado paso adelante que no acaba de llegar: "Los veteranos tienen que dar un paso al frente, pero también todos nosotros porque somos un equipo y debemos aportar nuestro granito de arena". Mientras tanto, receta paciencia: "Segunda es muy complicada y cada partido es un mundo".