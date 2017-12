Hernández salva una vida en pleno vuelo

El almeriense Ángel Hernández, escolta del Leyma Coruña de la LEB Oro, terminó el pasado verano la carrera de medicina. El sábado le tocó hacer unas prácticas inesperadas. Viajaba con su equipo hacia Palma cuando un pasajero se encontró mal. Requirieron a un médico y allí se presentó él, que ejerció de Ángel de la guarda. "Estaba viendo una película con los auriculares cuando a los 10 minutos de despegar me avisó mi compañero Jorge Sanz. Me dijo que estaban pidiendo un médico. Cuando llegué ya había otras dos doctoras con el señor, que había perdido la consciencia", contaba el jugador en declaraciones recogidas por el diario Marca, reconociendo que "se vivieron algunos momentos de tensión. No había vivido situaciones así en directo. Fue una experiencia". Dado que el señor era de avanzada edad y padecía del corazón, se pensó que podía tratarse de un infarto. "Fue un síncope. Perdió la consciencia durante un minuto o algo más. Luego volvió en sí, hablaba con nosotros y estaba bastante tranquilo", explica Hernández, admirador de José Manuel Calderón. Para que el paciente pudiera ser atendido en un hospital, el avión aterrizó de emergencia en Santander, retrasando su llegada a Palma, donde el equipo jugaba ese mismo día. Ganaría por 90-97.