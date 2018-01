Hicham, Muñoz y Caballero no ven puerta

La visita del Nástic de Tarragona el pasado sábado servía para dar por iniciada la segunda vuelta de la competición y hay rutinas en el seno rojiblanco que parece difícil vayan a cambiar. La más preocupante de todas tiene que ver con la alarmante sequía goleadora de sus arietes. Van ya consumidas 22 jornadas ligueras y entre Juan Muñoz, Hicham y Pablo Caballero apenas han visto portería en dos ocasiones, limitándose la cuenta a un gol del argentino en la jornada inaugural en Tarragona y otro del sevillano ante el Tenerife en la 17ª. Números depresivos para la terna de atacantes de un conjunto de la LFP.

La alternancia en el puesto de '9' debido a las distintas lesiones de unos y otros ha sido una constante y tal vez ahí pueda encontrarse explicación a sus cifras, en la falta de continuidad. Toda esa teoría cae por su propio peso al comprobar que entre los tres han disputado 2.144 minutos, distribuidos en 931 para el ex del Sevilla, 800 para el ex del Lugo y 413 para el ex del Celta B. Entre todos es el equivalente a casi 24 partidos completos y solo han perforado la meta rival dos veces.

Afortunadamente la defensa y la media están sacando las castañas del fuego hasta la fecha. De tal modo la línea de zagueros ha contribuido con media docena de goles, repartiéndoselos a pares Fran Rodríguez (Lorca y Real Zaragoza), Jorge Morcillo (Sevilla Atlético y Granada) o Marco Motta (Tenerife y Córdoba).

La línea que está sosteniendo al equipo en el aspecto realizador, no obstante, es la media, con una aportación de una docena de dianas, incluyendo en la cuenta al máximo artillero del equipo, Rubén Alcaraz, con cuatro tantos (doblete al Zaragoza y sendos goles a Granada y Lugo), completando la cuenta los dobletes firmados por Pozo, Tino Costa, Fidel y Verza.

Con 20 goles en 22 jornadas, el Almería es el cuarto menos realizador de la categoría de plata, igualado con Albacete y Alcorcón, pero también uno de los conjuntos que más rendimiento le saca a cada gol que convierte, reportándole cada muesca 1,3 puntos de los 26 que suma en la tabla clasificatoria.

Bajo la dirección técnica de Luis Miguel Ramis, Fran Fernández de forma interina y Lucas Alcaraz, el cuadro unionista ha marcado en 13 de las 22 jornadas disputadas, quedándose a cero en nueve enfrentamientos (Numancia, Cultural, Huesca, Rayo, Reus, Sporting, Cádiz, Albacete y Alcorcón). Bajo la dirección del preparador granadino el único partido sin ver puerta fue el de Santo Domingo.

La semana trae como buena nueva la recuperación de Pablo Caballero tras más de dos meses en el dique seco. El de Totoras fue el fichaje al que a priori se le encomendaba el peso de la responsabilidad goleadora, algo a lo que hasta la fecha no está sabiendo responder. El curso pasado en el Lugo, también lastrado por las lesiones, apenas pudo contribuir con dos tantos en 1.147 minutos. Los datos son alarmantes, pero el club sigue sin reforzar una posición clave para no pasar aprietos.