Hicham espera ayudar con goles en el tramo final del campeonato

No ha terminado de derriba la puerta de la titularidad Hicham esta temporada. Pese a que con la llegada de Lucas el delantero formó parte del equipo titular en un par de ocasiones, una lesión y la poca puntería de cara a la portería contraria lo mandaron al banquillo. En un audio enviado por el club, el hispanomarroquí habla al respecto.

"Cuando vino Lucas tuve la suerte de contar con su confianza. Era titular, aunque una lesión muscular me alejó un mes del grupo y cuando volví me faltaba confianza y forma física. También vino gente que aprovechó la oportunidad, pero no me voy a rendir y sigo luchando para entrar en el once", en su búsqueda particular por estrenar su cuenta goleadora: "Ojalá pudiera haber ayudado con goles, aunque de momento no ha habido suerte. Seguiré intentándolo".

Lo que tiene claro es que el equipo no puede bajar los brazos, pese a los malos resultados de las últimas jornadas. "Perdimos partidos de forma inmerecida y eso nos bajó la confianza en siguientes compromisos. Sin embargo, el equipo sigue comprometido con lo que pide el entrenador y hay unión para volver a ganar", y alejarse de una vez por todas de los puestos peligrosos de la categoría de plata, que ahora mismo están a cuatro puntos y que marca la Cultural Leonesa: "Quedan diez partidos, pero cada vez está más cerca el final y no podemos desaprovechar más ocasiones. En defensa debemos ser bastante contundentes, porque el Sporting arriba tiene un magnífico potencial".