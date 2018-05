Huércal y Cuevas no quieren tirar la toalla

Quedan tres jornadas para la conclusión de esta Segunda Fase del campeonato liguero en la Primera Andaluza senior almeriense y todavía queda muchísimo por decidir. Lo único que está claro, por el momento, es que ni La Cañada ni Garrucha tienen ya opciones matemáticas para hacerse con esa primera plaza que da derecho a subir a División de Honor Andaluza, categoría por la que sí seguirán peleando Vera, Plus Ultra, Cuevas y Huércal. Precisamente, tanto cuevanos como huercalenses, tenían también muy pocas opciones de cumplir dicho objetivo, pero esta última jornada disputada lograron sumar ante los dos favoritos y han logrado mantenerse vivos una semana más en una pelea que ya parecía cosa de solamente dos equipos. Los del Bajo Andarax igualaron 2-2 en casa de los ultristas, que son segundos, mientras que los del Almanzora hicieron lo propio con un resultado de 1-1 en Las Viñas.

Estos marcadores dejan a los veratenses todavía como líderes en solitario, con tres puntos de ventaja sobre el equipo de Las Chocillas y siete sobre Cuevas y Huércal cuando faltarían nueve por disputarse todavía. Mientras, en la lucha por no descender, las cosas están mucho más igualadas, ya que todavía no hay nadie que haya confirmado la salvación ni equipos que no tengan opciones de lograrla. Sí es cierto que el Mojácar lo tiene muy complicado ya, pero la calculadora muestra que todavía tiene opción de salvarse.