El Huércal-Overa CF de Julià prolonga su racha positiva

Mucho han cambiado las cosas por El Hornillo desde que el equipo llegó del parón navideño y, sobre todo, desde que se hizo cargo del banquillo Xavi Julià. Y es que desde que comenzó 2018, el cuadro almeriense ha perdido solamente tres partidos de los catorce que ha disputado hasta el momento este año, estando ahora mismo inmerso en su racha más positiva de la presente campaña con siete jornadas consecutivas sumando puntos. Los últimos, los que logró, gracias a un golazo de chilena de Carlos Pérez, el pasado domingo en casa ante el Pinatar (2-1). A falta de cinco compromisos ligueros para terminar el curso, los huercalenses llevan más que encarrilado su objetivo de lograr la permanencia matemática, ya que hace un par de semanas lograron salir de unos puestos de descenso que a día de hoy tienen ya a cuatro puntos, por lo que incluso, aunque no sería aconsejable, los del Levante almeriense podrían permitirse incluso un desliz.

También navega viento en popa hacia su meta un Pulpileño que se impuso por 3-1 en su derbi particular ante el Águilas y se sigue consolidando en los puestos de play off de ascenso. Los de Sebas López ocupan la tercera plaza y tienen siete puntos de ventaja con respecto al quinto clasificado. Debería darse una catástrofe para que los de Pulpí no estén dentro de mes y medio preparando una promoción de ascenso en la que también debería estar la UD Almería B que, a pesar de haber caído por 1-0 en casa de El Palo, sigue en segunda posición con nueve puntos de distancia sobre el Motril, que ocupa el quinto puesto.