El Huércal sigue vivo en la lucha por subir

La Segunda Fase de competición llega a sus dos últimas jornadas con muchísimo por decidir todavía. En la liguilla de ascenso, donde parecía que se disputarían el primer puesto solamente Vera y Plus Ultra, se ha metido finalmente en la batalla por el liderato un Huércal que sacó al Cuevas de esa misma lucha que ahora toma mucha más emoción al sufrir el Vera su primera derrota de esta fase, al caer por 1-0 ante un La Cañada que ya no se juega nada, y al empatar el Plus Ultra en Garrucha (2-2), ante otro oponente que ya no tiene opciones de meterse en la batalla por dar el salto d categoría.

Con los resultados del fin de semana, los veratenses siguen liderando pero ahora con solo dos puntos de ventaja sobre los ultristas y a cuatro de los del Bajo Andarax, a los que precisamente tendrá visitar este domingo próximo en el duelo correspondiente a la penúltima jornada de competición. Por otro lado, en lo referente a la liguilla por la permanencia, lo único que se ha confirmado por el momento de forma matemática es que el Bellavista ha logrado eludir el descenso al sumar el punto que necesitaba ante un Viator que podría lograrlo el domingo.