"El Huesca ha sido superior"

Recurrir a cualquier tipo de excusa lo hubiera dejado en entredicho y Luis Miguel Ramis optó por tirar de gallardía para reconocer que el Huesca los había pasado por encima: "Ha habido un equipo superior al otro y eso en la categoría penaliza en los 90 minutos. Queda mucho que recorrer todavía. Han sido superiores y han funcionado a otra velocidad. Todo se junta con errores nuestros y suceden estas cosas".

El duelo de catalanes en los banquillos se lo adjudicaba Rubi gracias a la mejor disposición y puesta en escena de los suyos ante un Almería desalmado: "Me preocupa el ritmo y la intensidad. Hicimos hincapié porque hubo carencias en León, donde estuvimos en tierra de nadie. He confirmado que esas dudas podían suceder y han sucedido. Lo trabajamos bien y presiento que lo entienden, pero es lo de siempre, hay que llevarlo al partido y no lo han llevado, no hemos sido lo atrevidos que hay que ser para jugar al fútbol, ya que tienen mucho más de lo que han dado, con síntomas de preocupación y miedo pese a estar en una posición buena. No voy a permitir que mi equipo no sea atrevido. Lo único que queda es seguir insistiendo y darle minutos a gente que nos pueda transmitir esa energía dentro del campo".

Mal síntoma cuando el entrenador mezcla la primera y tercera persona del plural para referirse al equipo: "Ya los 20 primeros minutos empezamos presionando bien arriba, pero no detectábamos que ya era el momento de empezar a enchufarse metiendo ritmo y velocidad. Eso lo hacen ellos y te desactiva todo siendo lentos atrás y cometiendo errores, con juego horizontal y sin desequilibrio porque los jugadores de creación no encontraban espacio entre líneas. Han jugado a otra velocidad distinta. Eso es igual a imposible ganar. El rival ha sido mejor en velocidad de balón y en anticipación y atrevimiento aun jugando fuera".

El primer rival de cierta entidad se lleva los puntos: "No valoro el que ganes a equipos que estén arriba o abajo, hay que intentar ganarle a todos y seguir creyendo en lo que trabajamos entendiendo que si no se va al límite de exigencia a nivel colectivo todo es mucho más difícil y acabas pagándolo. Mi misión es no permitirlo con mensajes que corrijan todo eso, que es básico, intensidad de balón y valentía. No hemos defendido bien ni a nivel individual ni colectivo, sin continuidad con balón, regalando posesiones ante un equipo mejor porque su velocidad con y sin balón, así como en duelos, ha sido superior. Suficiente como para hacerte tres goles".