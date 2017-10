El ISE CB Almería inicia la temporada en el grupo de cabeza de la Liga Femenina-2

La victoria por nueve puntos frente al Olímpico 64 Colegio Santa Gema ha situado al ISE CB Almería en la cuarta posición tras la primera jornada de competición en el Grupo B de la Liga Femenina-2, dentro del grupo de cabeza que conforman los siete equipos que consiguieron el triunfo en el estreno liguero.

Líder es el Laboratorios Ynsadiet Leganés, que venció por 21 puntos en su enfrentamiento con el Picken Claret, y en los puestos segundo y tercero estarán dos de los próximos rivales de las rojillas: Spar Gran Canaria y Centros Único Real Canoe. El más inmediato adversario de las almerienses, Magec Tías Contra la Violencia de Género, es décimo segundo tras perder en la primera jornada (69-53) frente, precisamente, el Real Canoe.

Sobre el encuentro en sí ante el Olímpico 64, el técnico del ISE CB Almería Fernando Mendiguchía comentó al término del mismo que el equipo hizo “un buen primer tiempo” en el que las almerienses marcaron el ritmo, con “defensa y rebote” que permitieron al equipo “correr y jugar siempre con ventajas”.

Un buen primer tiempo en el que las rojillas plantearon “que ellas se quedaran en los 30 puntos” pero en el que el ISE CB Almería tuvo “una proyección ofensiva inusual para nosotros, no pensaba que estuviéramos en los 45 puntos”. Pero todo cambió en la segunda mitad, en la que Olímpico 64 maniató a las almerienses. “Hemos sufrido y la zona nos ha hecho daño, porque todavía no tenemos el tiro exterior afianzado; se lo han jugado a ver si metíamos o no de fuera”, dijo.

Mendi era consciente de que “se iban a poner en zona” si bien fue “mucho más cerrada de lo que habíamos visto”. El equipo no tuvo entonces acierto pero mantuvo “la distancia para llegar al final con solvencia” y cerrar el partido “con dos acciones de Isa (Latorre)”.

Para María García, el de este domingo fue su primer partido en Liga Femenina-2. La canterana rojilla aportó minutos de calidad desde el banquillo, con 9 puntos en 20 minutos. La escolta almeriense manifestó tras su debut que la clave del triunfo estuvo “sobre todo en la defensa”, donde el equipo hizo “un buen trabajo”, y que estuvieron “fluidas en ataque”, en especial en la primera mitad. En la segunda, “ellas sabían que tenían que apretar en defensa” y salieron “muy metidas en el partido” y las rojillas, que se “atascaron en la zona”, al final pudieron “resolverlo bien”. A nivel personal y coral, “estamos bastante bien, estamos trabajando desde agosto y creo que están saliendo muy bien las cosas, estoy muy contenta y vamos a seguir trabajando”, agradeciendo que “con la ayuda del equipo y la afición salen las cosas solas”.

También hablaron al final del encuentro el entrenador del Olímpico 64 Colegio Santa Gema, Álvaro Martín, y la jugadora Paula Domínguez. Para el técnico, la clave estuvo en “las penetraciones por el centro”, que les hicieron “mucho daño” y aunque luego las supieron parar con la zona, “llegamos tarde”. Olímpico 64 tuvo que hacer “borrón y cuenta nueva” al descanso, “procurar no cometer en la segunda parte los mismos errores y empezar un partido nuevo” que casi acaba en remontada.

Por su parte, la jugadora reconoció que “irte 16 puntos abajo al descanso es un hándicap muy grande porque hay que hacer un esfuerzo físico tremendo”, y aunque el equipo madrileño llegó a ponerse muy cerca, “cometemos errores de principio de temporada que nos cuestan el partido”. Para Paula Domínguez, “tenemos que aprender de esto, no dejar el partido tan rápido, salir concentradas desde el principio y seguir sumando”.