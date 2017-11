El ISE CB Almería afronta una semana clave para sus aspiraciones de permanencia en Liga Femenina-2

El ISE CB Almería encajó este domingo su tercera derrota consecutiva en el Grupo B de la Liga Femenina-2 en su visita a Madrid a la cancha del Distrito Olímpico y comienza a preparar ya una semana clave para sus aspiraciones de permanencia en la categoría.

El sábado, el equipo almeriense recibirá en el Pabellón Moisés Ruiz (17:00 horas) al Raca Corral & Vargas granadino, un rival directo en la lucha por mantener una plaza en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional, y que atraviesa una racha de seis derrotas seguidas tras haber ganado sus tres primeros partidos de liga.

Frente a las granadinas, el ISE CB Almería intentará sobreponerse a las últimas derrotas. Las dos anteriores, por un escaso margen de puntos; la de este domingo, tras un partido igualado que se resolvió con un parcial de 17-0 para las locales en los últimos minutos.

“En el primer tiempo el ritmo de partido ha sido muy alto, con posesiones muy cortas; ellas han estado muy acertadas en el triple, por encima del 50% en el primer tiempo, y nos ha obligado a cambiar el plan de partido, aguantando más tiempo en defensa individual, y hemos respondido bien porque también nosotras hemos estado por encima de nuestra media de anotación”, comentaba tras el encuentro Fernando Mendiguchía, entrenador del ISE CB Almería.

Para el técnico almeriense, “el tercer cuarto ha sido más de tanteo, con posesiones más largas”, siendo clave que “ellas han reboteado muy bien, han tenido más oportunidades, tienen más altura, y el partido se ha ido a todo lo que no metían, lo metían luego bajo aro y se ha abierto el marcador”. Ahí, “ya no hemos respondido bien, hemos hecho ataques malos y hemos cometido errores”, si bien “la diferencia final se me antoja bastante”.

En las clasificaciones individuales, la canterana e internacional almeriense Alicia González es la tercera mejor anotadora de la liga (18.7 puntos por partido) y la séptima en valoración (17.3), además de ser la novena jugadora que más faltas recibe (4.3). Isa Latorre empata en la novena posición de mejores asistentes (2.4) y es séptima en balones recuperados (2.0). En porcentajes de tiro, Claudia Baraut es la segunda mejor en tiros de dos (58%, 23/40) y décima en tiros libres (77%, 17/22).