El ISE CB Almería llena el Pabellón Moisés Ruiz en su lucha contra la violencia de género

El ISE CB Almería llenó este sábado el Pabellón Moisés Ruiz en su lucha contra la violencia de género, reuniendo a 1.000 espectadores en el partido frente al Vega Lagunera Adareva que conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un encuentro en el que estuvieron los equipos de las escuelas deportivas que el Club Baloncesto Almería tiene en colaboración con Cajamar y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, con dos equipos de minibasket jugando en el descanso con camisetas de apoyo a esta lucha, y que contó con la presencia, además, de Dolores Martínez Utrera, diputada provincial de Igualdad; Alfredo Valdivia, delegado territorial de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía; y José Francisco Cara, vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en Almería.

En el encuentro en sí, el ISE CB Almería encajó una derrota ajustada frente al Vega Lagunera Adareva, otro de sus rivales directos en la lucha por la permanencia en la Liga Femenina-2, que mantiene a las rojillas en la zona baja de la clasificación, aunque con el ecuador de la tabla a tan solo un partido de distancia.

El entrenador del ISE CB Almería, Fernando Mendiguchía, reconocía tras el encuentro que “estaba previsto que estuviera igualado hasta el final, teniendo en cuenta también que las circunstancias no nos están ayudando”. Mendiguchía no es de “poner excusas”, aunque “perder dos jugadoras de la rotación primaria en la misma semana, no es que las demás no lo hayan hecho bien, que lo han hecho bien, pero sí que nos obliga a empezar de nuevo y trabajar cosas diferentes”, como “jugar con tres altas”.

“Lo hemos intentado todo, pero la suerte no ha estado de nuestra parte”, comentaba el técnico almeriense, para quien “algún día, estos partidos que llevamos al final igualados caerán de nuestro lado, se trata de un porcentaje, un detalle o un rebote, pero el sacrificio que están poniendo lo recompensará el baloncesto algún día”. Sobre el ambiente, “lo ideal es que fuera así siempre, el esfuerzo del club para que fuera un buen día se ha visto recompensado y la pena es no haber podido pagarlo con una victoria”.

También era sabedora de que el partido iba a ser apretado la capitana rojilla, Alicia González, para quien “no se sabe si el partido se ha decidido al final o al principio porque hemos cometido errores”, de los que “hay que aprender”. “Nos hemos recuperado del principio, que no hemos estado bien, pero después no hemos visto el momento de romper el partido”, también porque “el rival nos lo ha puesto muy igualado”. A pesar de la derrota, “tenemos que seguir, no hemos tenido ningún bajón grande en ningún momento y es importante que sigamos estando fuertes el mayor tiempo posible del partido” y animaba “a la gente a que sigan viniendo para seguir apoyándonos”.

La entrenadora del Vega Lagunera Adareva, María Sosa, manifestaba al término del encuentro que “los dos equipos estábamos igual de desesperados por lograr la victoria” ya que “somos conscientes de que nuestra liga está de la mitad hacia abajo y estas victorias ayudan a conseguir la permanencia”. “Sabíamos que se iba a ir a los minutos finales, a pesar de llegar por delante al descanso lo hablamos en el vestuario, que ellas apretarían en el tercer cuarto, apretaría el público, y que se iba a decidir así. Llevábamos un par de partidos perdidos en los minutos finales y estábamos concienciadas de que no pasara otra vez”, apuntaba la entrenadora canaria, que valoraba como “increíble que hayan venido tantos niños y niñas del baloncesto, es fantástico y estamos encantados de ver tanta gente animando por el deporte”.

Por su parte, Eva Serra, cuya presencia era duda por una lesión y que acabó siendo la jugadora más determinante del partido con 22 puntos, señalaba que estaban “muy contentas porque necesitábamos la victoria y recuperar sensaciones”. “Hemos intentado defender duro, sabíamos que iba a ser un partido igualado hasta el final y cuando llegas así al final son los pequeños detalles los que hacen decantar la balanza de un lado o de otro y en este caso ha sido a favor nuestra”, apuntaba la jugadora, que destacaba que “ha sido una pasada la cantidad de gente que ha venido, el baloncesto femenino necesita más público y aunque seas de fuera se agradece”.

En estadísticas de la liga, Alicia González se mantiene como la cuarta máxima anotadora del Grupo B (18.8 puntos por partido), un ranking de anotación en el que Conchi Satorre es la mejor jugadora por debajo de los 23 años con 11 puntos por encuentro. Alicia González es también la décima mejor jugadora del grupo, con 17.1 de valoración. Isa Latorre es octava en balones recuperados (2.0); Samra Omerbasic novena en tapones (0.8); y Claudia Baraut séptima en tiros de dos (56% con 20/36) y décima en tiros libres (77% con 17/22).