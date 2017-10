Un ISE CB Almería “valiente” sube el nivel defensivo a medida que se acercan los partidos importantes

El ISE CB Almería cayó derrotado este sábado en su visita a la cancha del Valencia Basket en otro más de los complicados encuentros que está teniendo que afrontar el equipo almeriense en el tramo inicial de la temporada en la Liga Femenina-2, donde en cinco jornadas se ha medido ya a tres de los cuatro equipos que lideran la clasificación y la próxima semana lo hará con el cuarto de ellos, el actual colíder, antes de una serie de encuentros importantes para las aspiraciones de permanencia de las rojillas.

En Valencia, el equipo almeriense estuvo a un buen nivel defensivo, a pesar de la derrota. “El equipo subió el nivel defensivo con respecto a otros partidos no solo en el primer cuarto sino también después”, ha comentado el entrenador del ISE CB Almería, Fernando Mendiguchía, para quien “se nota que están funcionando los conceptos de intensidad y también de valentía, porque defendimos muy valientes durante todo el partido”. Sin embargo, “estos rivales son muy largos, hechos para otros objetivos y a lo largo que pasan los minutos la profundidad de banquillo nos hace mucho daño, no solo físicamente sino también que en sus rotaciones no bajan el nivel”. A pesar de todo, “les mantuvimos en unos guarismos aceptables para ser el rival que era”, ha apuntado el técnico almeriense.

A nivel estadístico, Alicia González continúa apareciendo como una de las mejores jugadoras de la Liga Femenina-2, siendo la cuarta máxima anotadora de la categoría, con 18.2 puntos por partido y novena en valoración, con 17. Además, es una de las jugadoras que más faltas recibe (4.4), en un top 10 al que también se asoma Conchi Satorre y junto a Claudia Baraut intenta colarse entre las diez mejores en tiros de dos con un 55%. Donde sí figura en los primeros puestos también es en triples, con un 58% de aciertos (7/12). Baraut lo hace en el apartado de tiros libres, con un 80% (8/10).

El ISE CB Almería recibirá el próximo sábado 4 de noviembre a las 17:00 horas en el Pabellón Moisés Ruiz al Laboratorios Ynsadiet Leganés, equipo que comparte el liderato del Grupo B de la Liga Femenina-2 junto al Spar Gran Canaria sin conocer la derrota.