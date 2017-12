El ISE CB Almería confía en que el buen trabajo acabe dando sus frutos en forma de victorias

El ISE CB Almería confía en que el buen trabajo que está realizando el equipo acabe dando sus frutos y se transforme en victorias. A las rojillas se les han escapado ya varios partidos por un escaso margen y se mantienen en la penúltima posición en el Grupo B de la Liga Femenina-2, empatadas a puntos con el equipo que le precede, Vega Lagunera Adareva, y a dos partidos de la zona media de la clasificación.

El calendario de las almerienses hasta el final de la primera vuelta vuelve a ponerse cuesta arriba. En las tres últimas jornadas antes del comienzo de la segunda, el ISE CB Almería tendrá que enfrentarse con los equipos que en estos momentos son tercero, cuarto y quinto de la tabla. Picken Claret, cuarto, será el siguiente, el próximo sábado en Valencia; y a este le seguirán Ciudad de los Adelantados, tercero, en el Moisés Ruiz, en el último partido de 2017 (sábado 16) y Pacisa Alcobendas, quinto, en tierras madrileñas en el primero de 2018.

Fernando Mendiguchía, entrenador del ISE CB Almería, comentaba tras el encuentro que “igual que nosotros hemos tenido un buen tercer cuarto luego ellas han apretado su defensa y no nos han dejado tirar tiros libres”, algo que el técnico veía “sorprendente, que lleguemos al final con bandera y ellas no, pero esto es el juego y no se puede hacer otra cosa”, aunque también “el acierto que hemos tenido en el tercer cuarto no lo hemos tenido en el último”.

Al ISE CB Almería se le volvió a escapar otro partido en los últimos instantes, algo que para el técnico es “mejor llegar a finales ajustados aunque se pierdan que no tener opciones”. “Ellas van a seguir luchando todo lo que puedan, hemos endurecido la defensa y ellas han tenido acierto en el triple; así es el baloncesto, el que más acierto tiene al final es el que se lleva el partido”.

Para Mendiguchía, “por esfuerzo y sacrificio no es”, pero sí que “nos falta tener más claridad en las últimas jugadas, seguimos teniendo muchos picos de juego, tácticamente no conseguimos encontrar la tranquilidad y jugamos demasiado tiempo a la heroica”.

Pamela Moral, alero del ISE CB Almería, señalaba que “se nos ha escapado el partido no sabemos por qué, porque lo teníamos de cara, y no sabemos qué ha pasado”. “Los tiros no nos han entrado, estaban bien seleccionados y ellas han tenido más fortuna a la hora de meterlas y se nos ha puesto cuesta arriba”, apuntaba la valenciana, quien añadía que a falta de diez minutos “íbamos a darlo todo, hemos trabajado como estábamos trabajando y defendido como estábamos defendiendo, pero los árbitros han dejado jugar mucho más, han cambiado la forma de pitar y no nos lo esperábamos, ellas se han crecido y se han venido arriba”.

Para Pamela, “jugamos bien pero no sabemos por qué nos pasa esto, cuando tienes una ventaja de diez puntos tienes todo de cara para seguir bien, pero no sabemos qué nos falta y cómo trabajarlo, pero estamos entrenando bien”.

Por su parte, Quique Gutiérrez, entrenador del RACA Corral & Vargas, apuntaba que “esto no se acaba aquí, ni habiendo ganado ni habiendo perdido, pero sí que llevábamos seis partidos perdidos y Almería era la última oportunidad de la primera vuelta para sumar y sobre todo de romper la mala dinámica”. Para el técnico de las granadinas, “los últimos partidos los habíamos jugado muy mal contra equipos a los que podíamos haber ganado, lo estábamos pasando mal y necesitábamos algo que nos ayudara a estar un poco más animados”.

Gutiérrez afirmó que “estos partidos es mejor jugarlos fuera que en casa, cuando estás necesitado y tienes un final apretado el que juega en casa está más presionado”, aunque avaló que “los dos equipos hemos jugado bien y tenemos que seguir porque ni con cuatro, ni con tres ni con dos victorias estamos salvados y vamos a seguir y sufrir hasta el final tanto nosotros como Almería, a quien le deseo lo mejor”.

La jugadora Laura Arrojo destacó que “llevábamos una racha bastante mala, la hemos conseguido romper y esperamos ahora seguir así”, comentando sobre el partido que “se vive mejor dentro de la pista que fuera”, en alusión al tiempo que ha estado de baja por lesión, y señalando que “ha habido momentos de estar arriba, otros abajo, pero hemos conseguido ponernos arriba al final con mucha fuerza y ganas, que nos sobran”. La clave, para ella, estuvo en “la defensa, cuando hemos defendido peor se ha notado y cuando hemos apretado nos ha ido mucho mejor, una buena defensa te hace estar mejor en ataque”. Sobre el calendario, “no perdemos la esperanza, los partidos que vienen ahora son muy difíciles pero haremos lo que podamos”.

En los rankings individuales, la canterana Alicia González es cuarta en anotación (18.2 puntos) y octava en valoración (17.7), la también canterana Conchi Satorre la mejor sub’22 anotadora (12.0), Isa Latorre es séptima en balones recuperados (1.9) y Claudia Baraut es novena en tiros de dos (55%, 23/42).