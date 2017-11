Identidad con la táctica

En su segunda rueda de prensa de la semana, primera postpartido, dijo ayer Lucas Alcaraz que no tiene pensado realizar muchos cambios en el once. Puede que no varíen mucho los nombres que usaba Ramis con los que va a disponer el granadino, entre otras cosas porque la plantilla es corta y demasiado limitada. Pero lo que es seguro que el equipo poco o nada tendrá que ver con el de las últimas semanas. O esto o es que Lucas Alcaraz ha reseteado su forma de entender el fútbol.

No parece que sea así tras escuchar que el granadino quiere unas señas de identidad con un claro componente táctico detrás. "El trabajo de un entrenador es difícil que se note en una semana. En cualquier caso necesitamos un equipo que vaya adquiriendo una serie de señas de identidad en cuanto al trabajo táctico, y que dentro de ese orden los jugadores tengan un espacio para manifestar su talento, su singularidad y su forma de jugar. Cada uno va a aportar unas características diferentes y dentro de ese orden general tienen que tener también la libertad de mostrarse", indicaba el nuevo técnico rojiblanco que anunciaba que "haremos algún cambio, aunque no muchos", y seguidamente añadía que "tenemos una plantilla corta en la que vamos a necesitar a la práctica totalidad de los jugadores y por lo tanto cada uno va a tener su momento".

El técnico quiso quitarse la etiqueta de ultradefensivo y aseguró que sus jugadores tienen que saber en qué momento pueden soltarse para sorprender en ataque al rival. "Evidentemente debemos tener la personalidad suficiente para que cuando haya pasajes en el partido para tener la iniciativa o para proponer cosas, lo hagamos de verdad. De ahí que comentara anteriormente que dentro del orden que hay que tener, el jugador disponga de su espacio para mostrar su talento y que éste se adapte a la necesidades del equipo".

El debut, en el Mini Estadi, será muy complicado para Lucas Alcaraz, que no oculta que lo esperaba con ganas. "El primer partido siempre es especial, aunque ya haya vivido otras etapas en el Almería. Cuando pite el colegiado empieza la concentración para estar atento al desarrollo del encuentro y analizar qué es lo mejor para el equipo", para enfrentarse a un peligroso Barcelona B: "Es el filial de uno de los mejores equipos del mundo y cuenta con jugadores de mucho talento".

Para sacar algo positivo mañana de tierras catalanas, el Almería tiene que "limitar el número de errores ante rivales de las características del filial del Barcelona e intentar no jugar un partido largo porque normalmente tienen una velocidad superior al del resto de equipos". Lucas Alcaraz estaba contento con la actitud que han tenido esta semana los miembros de la plantilla, y destacaba que "están motivados", aunque como matizaba "el reto de un entrenador no es la primera semana, sino la segundo, la tercera, la cuarta, la quinta… Es difícil que se vaya a notar mi trabajo este domingo, es aún demasiado pronto".

El granadino se estrenará, de esta forma, en un campo en el que consiguió un empate a tres goles en su última etapa como entrenador rojiblanco, concretamente el 9 de diciembre de 2011.