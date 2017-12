Ignacio Sánchez borraría todos los días de esta semana

“Yo tengo muchas ganas de que sea sábado; ahora mismo borraría todos los días de la semana y ojalá que fuese sábado por la mañana para esta tarde jugar contra en el Barça, poder jugar en casa, poder darle una victoria a la afición, a la gente, porque ya no es por nosotros, sino que nos gusta que la gente que venga a vernos se vaya con las sensación de que hemos ganado y que quiera volver a venir y que les guste esa sensación”. Ignacio Sánchez se debe a su club y a su gente, y por lo sucedido en la última jornada, a día de hoy “sí, tengo la verdad muchas ganas de volver a pista”. Desde ella apenas tiene tiempo de girarse, pero sí que sintió ese aliento: “Hubo un ambiente muy bonito, estuvo muy bien”.

Es agradecido, y quieren corresponder tanto él como todos sus compañeros a ese aliento permanente que llega: “Estamos todos muy contentos con la afición, nos sentimos arropados por ella, y pese a que “tenía demasiadas cosas en la cabeza como para mirar al público”, sí que es verdad que se dio cuenta y valora mucho que “para ser un partido de liga, estaba muy bien el pabellón”. La ocasión desde luego que lo merecía: “Pienso que fue un partido de alto nivel en el que tuvimos algunos errores”. Se cumple una máxima bien sabida: “Como dije antes de que se jugara, cuando se juega entre dos equipos que aspiramos a ganar la liga o ganar los títulos, al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia”.

Lo que sucedió, a su juicio, ante Teruel, se circunscribe a esa norma: “Nosotros no supimos estar lúcidos en esos momentos, no físicamente ni técnicamente, sino lo que yo pienso es que en esos momentos finales o decisivos lo que manda es la cabeza, ya que físicamente, lo hablaba con mi padre el otro día, somos humanos, ellos están fuertes, nosotros estamos fuertes, da igual que midas 2’15, da igual que midas 1’90, al final en los momentos clave, y pasa en todos los deportes, lo que manda es la cabeza, y nosotros no la tuvimos lúcida ni ordenada”. Eso marcó la diferencia: “Ellos sí estuvieron más acertados y por eso ganaron el tie-break, que fue donde se decidió el partido tras dos sets claras para cada uno”.

Ya con un análisis más pormenorizado de varias de las claves del juego, el saque turolense fue una de las piezas clave que encajan en lo que sucedió: “La verdad es que sufrimos con la recepción y nos hemos dado cuenta de que muchas veces, con el saque duro, recibíamos hacia arriba, colocábamos bola alta y siempre que se había dado esa situación de saque duro y bola alta, hacíamos punto”. Ignacio Sánchez lo tiene claro: “Quizá tuvimos que haber estado más avispados para, simplemente, cerrar el campo, tirarla para arriba, Ignacio corre y Javi Monfort o quien sea, acabar; hacíamos puntos por una punta o por la otra, siempre acababa siendo punto nuestro vistas las estadísticas”.

Lo que ahora se abre es no depender de si mismo para ser cabeza de serie en la Copa del Rey, pero el colocador sí tiene claro que no es determinante serlo o no serlo: “Por experiencia del año pasado, con Ibiza, fuimos como cabeza de serie y como segundos, junto con Unicaja, y al final perdimos los dos, nos fuimos los dos equipos para casa el primer día, así que de cara a la Copa del Rey para mí no es importante, para sí sería importante de cara a los play off, porque no es lo mismo jugar el primero contra el cuarto que el segundo contra el tercero, para eso sí lo veo algo más importante”. Eso se decidirá al final del todo, así que no hay prisa: “El caso de ir tercero me da igual porque sé quienes son los dos que hay delante”.

En ese sentido, Sánchez avisa de que la lucha continúa: “Los conozco, sé que hay un punto o dos de desventaja, pero sé que nos vamos a cruzar con ellos otra vez y todos sabemos lo que hay que hacer para ganarles”. Es tan sencillo como esto que plantea: “Simplemente hay que entrenar todos los días y ya está”. Así se ha comenzado a hacer nada más perder: “Yo no me puedo poner en la piel de todos mis compañeros, pero sí te digo que yo estoy haciendo lo normal, entrenar como todos los días e incluso más duro, porque sabemos que si queremos ganar, hay que entrenar más y mejor, entonces ese es el camino y está muy bien marcado, si queremos ganar, ya sabemos lo que hay que hacer”.

No va a ser sencillo medirse al próximo rival, ya que “Barcelona, Soria, Ibiza, Melilla… todos los equipos, los que han venido aquí… Canarias… igual no llegan al nivel de Palma o Teruel, pero no te puedes relajar en ningún momento porque son equipos que te pueden ganar perfectamente 3-0”. Ignacio Sánchez mira, en todo caso, de puertas para adentro: “Nosotros lo que tenemos que hacer, y es lo que llevamos haciendo años, es solucionar nuestros problemas; da igual el equipo que haya, porque si solucionamos nuestros problemas, ganamos; el problema está en que nosotros tenemos que trabajar nuestro equipo no en función del rival, da igual que venga el Barça o el que sea, de cara a lograr el objetivo”.