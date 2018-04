Ignacio, con la final entre ceja y ceja

Campeón de la novena y de la décima vestido de blanquiverde, se puede decir que es un consumado especialista en llegar a las semifinales de la Superliga. En ellas ha estado con casi todos los equipos por los que ha pasado, ya que excepto con Fundación Cajasol Juvasa, quedándose a las puertas, lo ha logrado con Río Duero Soria y con Ushuaïa Ibiza Voley. Que Ignacio Sánchez dirija a tres plantillas distintas cuatro años consecutivos, sin contar las anteriores a su paso por Sevilla, hasta meterlas en play off, eso es una prueba irrefutable de su calidad: "Parece que sí que llevo una racha de estar ahí, y eso quiere decir que si estoy ahí, es algo bueno". Se le entrega la batuta de diferentes orquestas y él las hace sonar.

El colocador almeriense, eso sí, solo ha logrado meterse en la final con su Unicaja para ganar la mitad, dos de cuatro, dándose la casualidad de haber caído ante el equipo verde tanto con sorianos como con pitiusos, por ese orden y de manera consecutiva: "Mi objetivo es pasar este año, porque las dos veces anteriores me ha eliminado Unicaja, así que a ver si este año -con tono jocoso- que Unicaja no puede eliminarme, puedo pasar ante Palma". Se encuentra muy motivado: "Tengo muchas ganas de que llegue este momento, tanto los años anteriores como este año, porque es el momento de que saquemos todo lo que llevamos preparado, y lo hago con las mismas intenciones que he tenido con Soria e Ibiza". Profesional.

Su historia se ha escrito con demostraciones de lo que es capaz de hacer, desde su estancia en Palencia y pasando por búsqueda de un sitio en pista en el equipo ahorrador hasta esta temporada, tras dejar su impronta deportiva y humana fuera de Almería. Pese a su experiencia, alimenta al gusanillo: "Claro que hay nervios, todos los tenemos antes de llegar a estos sitios en los que se decide el título, pero es para lo que nos preparamos".

En ese sentido, y ya de cara al viaja a Mallorca, en la isla tiene claro lo que se va a encontrar: "Me espero un rival muy duro que va a salir a por todo porque sabe que tiene que salir a matar". Ante eso, la misma medicina: "Nosotros tenemos que ir y estar con esa actitud, o sea, que tenemos que salir más fuertes para que ellos sigan nuestro ritmo de juego y no nosotros el suyo".