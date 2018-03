Ignacio tiene ganas de revancha

Siendo colocador de un deporte de tanta precisión como es el voleibol hay que ser una especie de diapasón de carne y hueso, marcando el ritmo con el que suene una melodía. Ignacio Sánchez no toca instrumentos, sino que interpreta su obra a través de acciones de jugadores sobre pista para que el resultado sea la sinfonía con empaste y afinación que describa una victoria. Por eso, más que ningún otro por su responsabilidad, sabe hacer la lectura del tiempo, que es la que toca a tres jornadas vista del inicio de los play off: "Más allá de porque sea este partido contra Teruel, es por el momento de la liga en el que estamos, a finales, sabemos que queda nada para play off y sabemos que es ahora cuando hay que dar el último empujón para conseguir la liga".

Más claro y rotundo no se puede ser, yéndose a una lectura de mucho provecho, más que a habitual de los puntos, sobre una cita que de disputará en Los Planas desde las 18.00 horas de este sábado: "Siempre hay que tener las cuentas presentes, pero más allá de eso nosotros tenemos en el pensamiento el partido último contra ellos, que es muy reciente, y queremos limar los aspectos que no nos hicieron ganar, porque podemos conseguir la victoria allí, y durante toda esta semana lo afrontamos con muchas ganas, porque es un partido bueno, un partido de los que al final entrenamos para ellos, con ganas y con el trabajo enfocado a los fallos que tuvimos en algunos momentos de la final".

No por muy repetida deja de ser cierto una máxima que también se pone por delante: "El que quiere ser campeón de la Superliga, tiene que ganarle a todos, entonces, por los números, pues sí, te ayudarán para el play off para jugar contra el cuarto o empezar dentro o fuera, pero nosotros sabemos que ahora lo que toca es un rival directo y nuestro objetivo es ganarle".

Hay mucho trabajo detrás para que las cosas salgan como se quieren, como pasó en la semifinal copera, a la que Ignacio Sánchez suma también una final que no fue mala por parte de los verdes: "El 'chasquido' estaba ahí, nosotros solo hemos estado trabajando y jugando, y al final salió con Palma, pero con Teruel también bien aunque ellos lo hicieron un poco mejor y por eso ganaron, así que tenemos muchas ganas".