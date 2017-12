Incidente violento en las cercanías del estadio ejidense

Tras la conclusión del partido entre el CD El Ejido y el San Fernando, varios seguidores del conjunto celeste, vinculados al grupo de animación del fondo norte de Santo Domingo, según fuentes del propio club, recibieron amenazas e incluso fueron agredidos por parte de algunos individuos que, en principio, no parecían ser aficionados del conjunto isleño. El incidente, al parecer, no llegó a mayores, ya que cuando se personaron los efectivos de la Policía Nacional, tras haber recibido una llamada a las 19:20 horas avisando de un supuesto altercado en las inmediaciones del feudo ejidense, no había nadie, por lo que no tuvieron que intervenir. Fuentes policiales aseguraban en la mañana de ayer a este diario que, por el momento, no existe ninguna denuncia tras el citado incidente.