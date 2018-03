(0-3) Israel Rodríguez vuelve con Unicaja en Barcelona

Primera titularidad para Israel Rodríguez, que tenía la necesidad de probarse en un partido completo, y regreso a pista de Jean Pascal Diedhiou tras varios partidos sin disfrutar de minutos. Dos novedades importantes empezaron a dibujar un día de tristeza inicial con la pancarta compartida por ambos equipos durante el minuto de silencio sumamente emotivo en memoria de Gabriel Cruz. En lo deportivo, una gran victoria de los ahorradores que va mucho más allá de los meros tres puntos, con la tercera plaza confirmada definitivamente tras la remontada de Urbia al 1-0 inicial de Mediterráneo Castellón. Ante Tarragona en casa no habrá nada en juego que no sea el honor y el ‘enchufe’ a las sensaciones de los menos habituales, con el otro cuadro catalán descendido y último antes del parón de la Semana Santa.

Ahora resta esperar rival en semifinales, con tiempo para preparar muy bien un play off del que se queda definitivamente fuera un FC Barcelona que, no obstante, ha hecho una temporada maravillosa. No tuvo su día el cuadro de David Lorente ante un Unicaja muy seguro en su juego y con un Thiago Maciel que se fue hasta los 16 puntos como máximo anotador, pero sobre todo que marcó nada menos que un 56% de acierto atacante. Más seguro estuvo Israel Rodríguez, que paró su marca en 10 puntos con un 74% de acierto, siendo también muy alto el 64% de Monfort para otros 10 puntos. Unicaja hizo 9 puntos de bloqueo, tres para cada uno de sus centrales, mientras que el Barça se quedó en solo dos. Los errores de saque parecieron minar más a los locales, pero fueron 13 por cada bando.

Con 0-2 alternando centro y punta, el inicio del partido enseñó lo que iba a ser el transcurso de un primer set plácido para los de Piero Molducci. Muy activo en ataque Javier Monfort, la renta se fue a tres (2-5), y se mantuvo así hasta la cercanía del tiempo técnico. Atentos sobre todo a la marcha en ‘fuego real’ de Israel Rodríguez, su primer punto fue el 4-6 en bloqueo. Al 6-10 se llegó entre primeros tiempos y remates por punta, con Thiago Maciel dando un alto nivel, pero sobre todo con el primer saque en mucho tiempo de Israel hecho punto directo. Tras el 7-12 del intermedio se avanzó firme, el número 18 verde hizo su primer punto de ataque en finta (11-16). Una buena racha en el saque de Thiago Maciel aceleró el desenlace y Monfort cerró a la tercera (19-25).

Tras el dominio claro de la primera manga, y con una participación ‘in crescendo’ de Israel Rodríguez, el Barcelona salió mucho mejor en la segunda y por ellos se fue de tres puntos 4-1, que poco a poco limó Unicaja para que Borja Ruiz, que se dio un festín de bloqueos, igualara a 6 puntos. El cartagenero también dio acto seguido la primera ventaja (6-7). El 10-11 llegó gracias a una bola de antebrazos que sin ángulo metió Monfort, que fue el que paró el choque con 11-12. Un remate ‘imposible’ de Thiago abrió la primera renta de más de uno 13-15, y con Israel se produjo la ‘fuga’ con 14-17. David Lorente pidió tiempo pero Borja rompió de modo definitivo con dos puntos seguidos hasta llegar a la veintena (15-20). Problemas en saque de los blaugrana hicieron el resto (19-25).

El tercer set tuvo en el campo a Rubén Lorente como colocador de los verdes y la marcha de nuevo fue plácida desde el inicio (0-2 y 1-4), con un ace de Thiago. Los errores locales les lastraron aún más, y con tres seguidos el set se quebró (2-7). En el saque, Monfort, y David Lorente tuvo que parar con 2-8. Cortó la racha, pero su equipo siguió errático en saque (3-9) y al tiempo técnico se llegó con un muy rotundo Thiago muy entonado y con Israel luciendo calidad por punta (4-12). Borja Ruiz subió el 5-14 antes de que reviviera algo el Barça para tensar lo que pudo, con un punto nulo entre medias y con el central y con Thiago matando (7-16). Otro tiempo del técnico culé, pero Artés siguió disfrutando en defensa y el camino fue expedito (9-21 en un ace de Monfort) con algo de maquillaje hasta el 15-25.

FICHA TÉCNICA

FC Barcelona (0): Arranz (-), Galindo (11), Di Betta (10), Vlasev (4), Marcé (1) y Hernández (1), más Gámiz (líbero). También Morató (-), Artero (-), Pniewski (-) y Morcillo (líbero).

Unicaja Almería (3): Monfort (10), Sánchez (1), Ruiz (8), Diedhiou (7), Israel (10) y Thiago (16), más Ferrera (líbero). También Rubén Lorente (-) y ‘Artés’ (líbero).

Parciales: 19-25 (24’), 19-25 (23’) y 15-25 (23’).

Árbitros: José Luis Arrarte (Valencia) y Antonio Martínez (Valencia).