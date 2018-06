El nombre de Jairo Ruiz preside ya el Pabellón de Los Ángeles

Jairo Ruiz ha confesado que “ni en el mejor de mis sueños me había imaginado que el pabellón donde yo entrenaba de pequeño, y que ahora visita a diario mi madre, iba a llevar mi nombre. No tengo más que agradecimiento a mis vecinos, a la ciudad y al Ayuntamiento”. Con estas emocionadas palabras, el triatleta almeriense, medalla de bronce en las Paralimpiadas de Río 2012, ha expresado su satisfacción por este homenaje. El Pabellón Los Ángeles Distrito 6 a partir de hoy se denomina Centro Deportivo Jairo Ruiz. Sus padres y familiares le miraban con orgullo, al igual que el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. “Hoy es uno de esos días en los que un alcalde se siente enormemente feliz. Y lo es porque uno de los hijos de la ciudad recibe el reconocimiento del resto de sus vecinos como homenaje por su actitud ante la vida y ante el deporte”, confiesa el alcalde.

La propuesta nació en el seno de la asociación de vecinos La Palmera, cuyo presidente, Eusebio Villanueva, le ha brindado unos poemas al gran atleta almeriense, y con unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal, fue aprobada en el Pleno.

La ceremonia ha congregado al mediodía a numerosos vecinos y deportistas procedentes del atletismo, ciclismo y la natación, las tres especialidades que concurren en el triatlón. En la ceremonia, dentro del pabellón, Ramón Fernández-Pacheco ha recordado el brillante historial deportivo de Jairo Ruiz, que comenzó en 2011 cuando corrió su primer triatlón en su ciudad, y que está jalonada por multitud de éxitos: Ha sido campeón de España de Triatlón (cuatro veces), tres veces de Duatlón y otras tantas de Acuatlón; hacía historia con la medalla de Bronce en Triatlón en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, año en el que también fue campeón del Mundo de Duatlón; Campeón de Europa de Duatlón Cross en 2015; primero en el Paralímpico Triatlón de Nueva York en 2014; victorias en varias series mundiales de Paratriatlón, y subcampeón del mundo en Triatlón en 2017, entre otros muchos éxitos que consagran su carrera deportiva.

El alcalde asegura que “por encima de sus logros como deportista, Jairo Ruiz es, sobre todo, una persona excelente, un referente, un ejemplo de superación y un gran embajador de Almería por el mundo”. Idea en la que ahonda, “es un espejo para todos nosotros, un chico del barrio de Los Ángeles lleno de valores, un ejemplo para los más jóvenes”.

Jairo Ruiz ha afirmado que “cuando me lo confirmaron desde el Ayuntamiento no me lo podía creer. Yo empecé haciendo deporte aquí, desde que se inauguró hasta que me fui a Madrid, y estuve viendo en estas instalaciones la competición de boxeo de los Juegos Mediterráneos del año 2005. Este pabellón ha sido como mi casa, he podido disfrutar de él, y me alegra que sigan viviéndolo mis vecinos. Que lleve mi nombre es todo un honor”. El triatleta ha regalado para el Centro Deportivo Jairo Ruiz un cuadro con uno de los monos con los que compitió en Río, firmado por el protagonista.

Tras la ceremonia, muchos abrazados y fotografías con un deportista que seguro continuará dando alegrías a la ciudad de Almería y a sus vecinos del barrio de Los Ángeles.