Javi Barranco, finalista en el ITF Paguera en Mallorca

El tenista almeriense Javier Barranco ha comenzado con fuerza el año, alcanzando la final en el ITF Paguera disputado este fin de semana en el Tennis Academy Mallorca del Club de Tenis Paguera, y solo cediendo en la final frente a todo un veterano como Daniel Gimeno, que llegó a ocupar el puesto número 48 del mundo hace cinco años.

Barranco, que tras un brillante 2017 en el que ganó su primer torneo profesional ITF en Denia, además de tres ITF en dobles, se ha colocado como número 50 del ranking nacional, realizó un gran campeonato en Paguera, derrotando en primera ronda al sueco Jakob Johansson-Holm por 7/6 (4) 6/4 y en segunda al brasileño y octavo cabeza de serie Bruno Sant’Anna, por 6/4 7/6 (7).

En cuartos, Barranco superó a su habitual compañero de dobles, el italiano Raul Brancaccio, en un disputadísimo encuentro a tres sets, 6/4 3/6 7/6 (4). En semifinales, el almeriense se midió al alemán Pascal Meis, frente a quien tuvo que remontar un 3/6 adverso en la primera manga para meterse en la final con 6/3 6/2.

En la final, Javi Barranco se enfrentaba a Daniel Gimeno, ganador de un título ATP en dobles en 2012 y que en 2013 llegó a ser número 48 del mundo, ocupando en la actualidad el puesto número 32 en el ranking nacional. Barranco dominó el primer set por 6/3, pero el veterano tenista valenciano acabó dándole la vuelta a la final para imponerse con 6/2 6/1.

Tanto la semifinal como la final se jugaron el domingo con apenas unas horas de diferencia, puesto que la primera de ellas tuvo que ser aplazada el sábado a causa de la lluvia, lo que también afectó al cansancio del almeriense después de tener que irse a tres sets en la semifinal.

El tenista almeriense ha manifestado estar “muy contento” porque “empecé el año en Túnez jugando muy bien pero no con tan buenos resultados” y en Mallorca, tras sacar un primer partido tenso por la lluvia, “empecé a jugar muy bien y con mucha confianza” hasta el punto de “remontar dos bolas de partido” en el cruce de cuartos de final. “En semifinales sentía que podía ganarlo, era una buena opción para meterme en la final” y una hora y media más tarde jugaba contra Gimeno. “Gané el primer set y no me lo creía, jugando a buen nivel, pero cuando empecé perdiendo el segundo sabía que me iba al tercero y ya allí me dio un 6/1 porque ya no podía ni moverme”, relata el almeriense, que en las próximas semanas estará en Murcia y en Italia, donde jugará en indoor.