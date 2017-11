Un joven almeriense Javier García, entre los 20 elegidos por Marc Márquez para disfrutar de un Motor Camp

Javier García, un joven almeriense de Palomares, ha sido elegido por el piloto Marc Márquez para participar en la tercera edición del Allianz Junior Motor Camp. Este campus para jóvenes pilotos de motocross se celebrará entre el 26 y el 30 de noviembre en el circuito de Rufea (Lleida).

Un total de 17 niños y 3 niñas de España, Alemania, República Checa, Israel y Holanda vivirán esta experiencia única con todos los gastos pagados de la mano del seis veces campeón del mundo de motociclismo. Junto con Javier García, participarán del Allianz Junior Motor Camp: Unai Aguiló (Sant Julià de Ramis, Girona), Joel Cañadas (Sant Feliu de Guíxols, Girona), Gerard Capdevila (Bellpuig, Lleida), Daniel Elices (Santander, Cantabria), Laia Fajardo (Castelldefels, Barcelona), Luca Göttlicher (Alemania), Pablo Gutiérrez (Valdesoto-Siero, Asturias), Samuel Navarro (Alguazas, Murcia), Araitz Perales (Corralejo, Fuerteventura), Salvador Pérez (Lorqui, Murcia), Carlos Prat (Cervera, Barcelona), Mireia Rabionet (Viladrau, Barcelona), Egoi Remiro (Muskiz, Bizkaia), Natalia Rosado (Cebreros, Ávila), Josep Sardà (Vilassar de Dalt, Barcelona), Aleix Saumell (Les Cases Alcanar, Tarragona), Ofir Casey Tzemach (Israel), Zonta Van Den Goorbergh (Holanda) y Stepan Zuda (República Checa).

Marc Márquez ha sido el encargado de elegir a los 20 finalistas, entre las más de doscientas candidaturas recibidas en la web de Laps for Life 93, el proyecto conjunto entre el piloto y Allianz Seguros. “Cada año sube el nivel de los chicos y chicas que se presentan al Allianz Junior Motor Camp y me ponen muy difícil escoger sólo a veinte. Estoy convencido de que volveremos a pasarlo muy bien y de que todos, y yo me incluyo, aprenderemos mucho de esta experiencia”, dice Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de motociclismo.

Los participantes fueron escogidos por el piloto y su equipo después de rellenar un formulario de inscripción. En este formulario se les pedía que grabasen un vídeo donde mostraran sus habilidades encima de la moto y explicasen su motivación para ir al campus con Marc Márquez.

“El Allianz Junior Motor Camp es uno de los eventos más esperados por nuestra compañía. Ver a los jóvenes talentos del motor aprendiendo, mejorando cada día y viendo cómo Marc y su equipo se centran también en la prevención y la seguridad es muy satisfactorio. Además, transmiten a los jóvenes valores como el respeto o el trabajo en equipo, tan importantes para competir de forma sana”, indica Cristina del Ama, Directora General de Allianz Seguros.

Un campus con entrenadores de lujo

El Allianz Junior Motor Camp se celebra desde 2015 en el circuito de Rufea (Lleida). Hasta ahora, 40 jóvenes de España, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Holanda, Reino Unido y Brasil se han llevado una experiencia única junto con Marc Márquez y el resto de entrenadores.

Este año, además del campeón del mundo de motociclismo, también serán entrenadores su hermano y piloto de Moto2, Alex Márquez; y el campeón de España de MX2 en 2011 José Luis Martínez. Los chicos y chicas de la promoción 2017 del campus disfrutarán sobre las motos todas las horas que puedan, visitarán la exposición de Marc Márquez en Cervera con el piloto como guía particular, compartirán experiencias y harán amigos.