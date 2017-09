Jean Pascal, altura para Unicaja Almería

La rueda de prensa acabó con el maestro de ceremonias subido en una silla para estar a la misma altura que el nuevo central de Unicaja, en un gesto simpático que resume por si solo muchas de las cuestiones contenidas en la presentación de un grande como Jean Pascal Diedhiou. La principal es la buena sintonía que desde el primer momento se ha establecido entre el jugador y el club, el vestuario, la afición y la ciudad, como él mismo quiso destacar: “Muy buenas sensaciones con los compañeros y entrenadores, muy contento, porque además aunque con los entrenamientos no he tenido demasiado tiempo, cuando tenemos libre sí paseo por la ciudad y me parece muy acogedora”.

Toda su humanidad fuera de la cancha se mantiene intacta dentro de ella, puesto que su deportividad lo define, pero eso no impide que no vaya a ser ‘egoista’ y quiera quedarse con el pleno: “Mis expectativas pasan por ganarlo todo este año, ir a las finales y ganarlas, y por supuesto que eso sea dando lo máximo de mí para el equipo”. Supondrá mucho esfuerzo, puesto que debe afrontar un cambio en su presencia en pista: “Me gusta atacar bastante, y ahora me toca trabajar mucho en el bloqueo; Piero está insistiendo en ello y yo lo estoy trabajando para estar ahí aportando al grupo”. Los primeros compases ya disputados han dejado entrever su rol, más completo para ser incluso más decisivo.

Afortunadamente para el voleibol, lo eligió como su deporte: “Aunque podría haber jugado al baloncesto, la vida marcó me ese camino”. La parada que ahora le toca, con Unicaja Almería, le satisface enormemente y va a aprovecharla al máximo y a

disfrutarla: “A cada jugador le gustaría estar en un club como este, pero estar aquí implica que tienes que darlo todo siempre par estar al mismo nivel de los demás; hay grandes jugadores aquí y tienes que estar como los demás, si no das todo, no llegas”. En ese sentido, avisa: “Sinceramente ceo que estamos muy bien, tenemos un equipazo y las sensaciones que tenemos sobre todo después de jugar en Lisboa son muy buenas; creo que vamos a hacer grandes cosas”.

En sus diez años e España ha tenido tiempo de hacer muchos fans y amigos: “La gente, muy bien conmigo, así que tengo que darles las gracias y les correspondo a su trato; me hace sentir muy feliz”. En Almería ya ha comenzado a sumar adeptos para el club, y pide… pero da: “Que se animen a venir al pabellón, se lo van a pasar bien, van a disfrutar mucho, porque va a haber mucho espectáculo”. Sobre los rivales, “Teruel siempre está ahí, Soria tiene un buen equipo este año, Palma también, pero no se sabe si igual que el año pasado, Ibiza igual… y la liga siempre da sorpresas”. Entre todo ello, crecimiento personal y un sueño: “Me encantaría ir con la Selección Española y algún día llegará con trabajo poco a poco”.

El ‘presentador’ del acto, emitido de nuevo con gran seguimiento en redes sociales del club, fue el vicetesorero Pelegrín Garcia, que recordó que se estaba haciendo historia: “Es el jugador más alto que jamás haya jugado con nosotros; luciendo el número 8 en la elástica y con 210 centímetros de pura humanidad, ya es uno de los nuestros Jean Pascal Diedhiou, senegalés de Dakar pero con muchos años ya en España –diez-; con este central elevamos el techo histórico del club, hasta ahora situado en los 2,08 metros del búlgaro Alexander Grazietti, que fuese nada menos que subcampeón de Europa vestido de ahorrador”. Lo de Jean Pascal está por venir: “Seguro que este nuevo jugador nos dará muchas alegrías”.

La confianza del club en su nueva incorporación es total: “Antes de que comience la liga ya podemos asegurar que nos sentimos encantados de que Jean Pascal haya elegido venir a Almería, puesto que en él vemos el reflejo de los valores que enarbola nuestra entidad; gran jugador, gran compañero, gran persona, está demostrando desde el primer momento que sus calidades, deportivas y humanas, son sobresalientes”. Lo primero que llama la atención de los directivos es que es “muy agradecido, cuando en su carta de presentación este verano reconoció la importancia en su carrera de un gran personaje del voleibol como es Jaime Fernández Barros, con el que se inició en Tenerife”.

García definió a Diedhiou como “humilde” y destacó su tirón social: “Allí por donde ha pasado ha dejado muchos admiradores y amigos, que sigue conservando, lo que podemos constatar viendo las reacciones que provoca cualquier publicación en las redes sociales del club que lo tienen a él como protagonista”. Recordó el directivo que Jean Pascal “debutó al máximo nivel en Teruel con 18 años, fue cedido a Ibiza, en donde fue fichado en el curso siguiente; eso sí, y lo digo en tono jocoso, nos hizo sufrir demasiado en la última semifinal de la Superliga, cuajando dos extraordinarios partidos en el Moisés Ruiz”. Pelegrín García le lanzó un último mensaje: “Estás en el sitio idóneo para que puedas alcanzar todas tus metas”.