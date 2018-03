Jean Pascal, preparado para ser decisivo

"Físicamente bien, yo me encuentro perfecto, y mentalmente bien, todavía no he ido al psiquiatra -risas-". Ese es Jean Pascal Diedhiou en toda su esencia, un tipo afable dotado para afrontar la vida con optimismo y los retos con determinación. Él tiene ahora uno particular, y es volver a la pista tras varios partidos en los que no ha contado para Piero Molducci, así que aprieta los dientes y busca su sitio con el mejor tono posible: "A veces 'jode' un poco estar tanto tiempo fuera, pero bueno, hay que seguir, porque todavía queda temporada, queda la parte decisiva, y en cuanto me toque la oportunidad de entrar al campo de nuevo la voy a aprovechar y voy a aportar todo lo que tengo para lograr el objetivo de todos".

De hecho, comprende que la fuerza está en el equipo: "Esto es una lucha constante, a veces puedes estar desmotivado, pero no es la clave, sino que la clave es seguir luchando, entrenar y seguir adelante, esto no se acaba aquí y tengo que seguir dándole". Lo habla en el contexto de un equipo competitivo también en su seno, en el que todos buscan minutos y todos deben empujar en la misma dirección, lo que entiende que sí está pasando: "Yo veo bien al equipo, con ganas y motivación para ser campeones, porque ahora llega lo mejor para todos".

Se refiere el central a que toca "una de las mejores partes de la competición", eso es algo que se nota en el ambiente tanto por si mismo como por el adversario, que evidentemente también ayuda en la motivación: "Creo que tenemos un buen rival delante, que va a ser Palma seguramente, y con ganas de que llegue y darlo todo". En el análisis que hace de ambos candidatos, "Teruel se ve bastante fuerte, pero nunca se sabe; en esta liga hay muchas sorpresas y quién sabe, puede llegar el momento puntual y Unicaja Almería demuestra que está ahí, además, todos los partidos siempre han sido ajustados". Jean lo tiene muy claro: "Yo confío en el equipo y se puede hacer algo".