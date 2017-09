Jean Pascal, el techo de Unicaja Almería

La rueda de prensa acabó con el maestro de ceremonias subido en una silla para estar a la misma altura que el nuevo central de Unicaja, en un gesto simpático que resume por si solo muchas de las cuestiones contenidas en la presentación de un grande como Jean Pascal Diedhiou. La principal es la buena sintonía que desde el primer momento se ha establecido entre el jugador y el club, el vestuario, la afición y la ciudad, como él mismo quiso destacar: "Muy buenas sensaciones con los compañeros y entrenadores, muy contento, porque además aunque con los entrenamientos no he tenido demasiado tiempo, cuando tenemos libre sí paseo por la ciudad y me parece muy acogedora".

Toda su humanidad fuera de la cancha se mantiene intacta dentro de ella, puesto que su deportividad lo define, pero eso no impide que no vaya a ser 'egoista' y quiera quedarse con el pleno: "Mis expectativas pasan por ganarlo todo este año, ir a las finales y ganarlas, y por supuesto que eso sea dando lo máximo de mí para el equipo". Supondrá mucho esfuerzo, puesto que debe afrontar un cambio en su presencia en pista: "Me gusta atacar bastante, y ahora me toca trabajar mucho en el bloqueo; Piero está insistiendo en ello y yo lo estoy trabajando para estar ahí aportando al grupo". Los primeros compases ya disputados han dejado entrever su rol, más completo para ser incluso más decisivo.

Afortunadamente para el voleibol, lo eligió como su deporte: "Aunque podría haber jugado al baloncesto, la vida marcó me ese camino". La parada que ahora le toca, con Unicaja Almería, le satisface enormemente y va a aprovecharla al máximo y a disfrutarla: "A cada jugador le gustaría estar en un club como este, pero estar aquí implica que tienes que darlo todo siempre par estar al mismo nivel de los demás; hay grandes jugadores aquí y tienes que estar como los demás, si no das todo, no llegas".