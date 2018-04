Jesús Moral: “Tenemos que olvidarnos de la clasificación e ir a Huelva a hacer nuestro juego”

El Ecoculture CB Almería llega a las dos últimas jornadas de la fase de ascenso a LEB Plata con opciones de clasificarse para las definitivas finales a cuatro. Con cuatro equipos igualados para dos puestos, los rojillos saben que cualquier error que cometa alguno de estos conjuntos les elimina de la lucha y por ello quieren la victoria en su desplazamiento de esta semana a Huelva.

Los almerienses salvaron un ‘match ball’ el domingo en casa frente al Jaguarzo Adepla, con una canasta en el último segundo de Jesús Moral. El protagonista de la jugada y canterano rojillo ha afirmado que “sabíamos que si se nos escapaba el partido perdíamos nuestras opciones” ya que “los otros equipos con los que nos estamos jugando la clasificación no habían fallado y sí ganado sus partidos y nosotros no podíamos hacer menos, teníamos que ganar sí o sí”.

Para Moral, el final de la fase se presenta “con mucha tensión e igualdad en todos los partidos” y apunta que estos “se pueden decantar de cualquier lado”. Al Ecoculture CB Almería solo le vale “ganar nuestros partidos y esperar, no podemos hacer otra cosa, porque no dependemos de nosotros mismos”. Los almerienses se centrarán en “hacer todo lo que podamos y tratar de sacar adelante los partidos; ya se verá si luego nos clasificamos o no, pero lo que sí queremos es irnos con buen sabor de boca y orgullosos de lo que hemos sido capaces de hacer”.

Y es que según el alero almeriense “meternos en la fase de clasificación para nosotros ya ha sido un éxito”, ya que “para nada era el objetivo”. “Sí éramos ambiciosos y queríamos tratar de luchar y ganar todos los partidos posibles, pero nadie esperábamos a estas alturas, quedando dos partidos, que íbamos a estar con opciones reales de seguir compitiendo con los equipos de arriba e ir a la fase de ascenso”.

Para el encuentro en Huelva de este sábado (19:00 horas, Andrés Estrada), “ellos en su casa son un rival difícil y no se juegan nada, por lo que saldrán a divertirse y sin presión”. Algo que también deben emular los rojillos. “Tenemos que olvidarnos de la clasificación y hacer nuestro juego”, afirma Moral, que explica que “si jugamos con intensidad, defendemos un poco mejor que en los últimos partidos, si jugamos con ritmo de ataque, contraataques y tiros liberados, el partido nos lo podemos traer a Almería”.