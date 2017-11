Joaquín-Alcaraz y Owona-Morcillo en el posible once

Dani Rodríguez: "La necesidad hace más peligroso al Almería"

El Alba lleva cuatro partidos consecutivos sin perder en casa: tres victorias y un empate resumen sus últimas actuaciones. Es por ello que una idea campa en el vestuario del equipo, conseguir convertir el Belmonte en un fortín. "El sábado tenemos un partido muy importante. Necesitamos a todo el mundo. Queremos que los rivales sepan que ganar en el Belmonte es muy difícil y para eso necesitamos a nuestra gente". Quien habla es Dani Rodríguez, uno de los futbolistas más destacados en el arranque de temporada. "Estoy muy contento. A nivel personal estoy feliz". La primera experiencia de Dani Rodríguez en la categoría de plata no puede ser más positiva. "Al principio había algo de incertidumbre, era mi primera vez en la categoría. Visto lo visto creo que no somos menos que nadie. El partido ante el Almería no se antoja fácil, pese a la complicada situación que atraviesa el adversario: "La necesidad hace más peligroso al rival. Tenemos que tener las mismas ganas o más que ellos, jugamos en nuestra casa. Hay que salir muy intensos. En casa eso tenemos que tenerlo. Hay que trabajar como lo estamos haciendo en estas últimas jornadas. Una vez que salimos del descenso, no tenemos que volver".