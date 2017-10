Joaquín se confiesa listo para ir con la sub-21 de Celades

En la actual citación no pudo ser, ya que Albert Celades apostó por otros centrales como Meré, Vallejo, Unai Núñez o Jorge Sáenz (el único que milita en Segunda, en las filas del Tenerife), pero el almeriense Joaquín Fernández confía en su polivalencia y el esfuerzo diario en su club para obtener pronto la recompensa de volver a vestir la 'roja', en este caso el peldaño previo a la absoluta, la sub-21, ya que en los escalafones inferiores de la selección siempre fue un fijo.

"Te engañaría si dijera que no me gustaría ir a la selección. A todos los jugadores nos gusta representar a nuestro país, tengo ese objetivo, estoy trabajando bien y si sigo en esta línea tendré más posibilidades de poder entrar que si lo hago mal. El míster está confiando en mí y las cosas me están saliendo relativamente bien. Si Celades lo considera oportuno en algún momento, aquí estaré, encantando de ir con la selección siempre", reflexionaba al respecto el de Huécal de Almería.

Lo más próximo es el choque del sábado ante el Huesca, donde probablemente tenga como pareja de baile en el eje de la zaga al camerunés Owona, dada la sanción de Morcillo, una novedad que asume con naturalidad: "Owona es un central bastante contundente y rápido a la espalda, creo que nos podemos compenetrar bien si el míster decide que juguemos juntos. Intentaremos hacerlo bien para que prime el equipo y mantener la portería a cero porque con la calidad que tenemos arriba y como estamos en casa seguro que nos podemos llevar los tres puntos".

Del conjunto oscense destaca la rapidez de su gente de ataque: "Sabemos que el Huesca tiene bastante velocidad arriba con Vadillo o Melero, que está en un buen momento. Vienen de ganar dos partidos seguidos e intentarán puntuar. Tenemos que hacer ver que estamos en casa y somos fuertes poniendo mucho ritmo con y sin balón desde el principio, aprovechando las ocasiones que tengamos y manteniendo a cero la portería".

Para el huercalense, asentado como central con Ramis sin estar compatibilizándolo como mediocentro, el buen rollo en la caseta es una de las claves del óptimo arranque de curso protagonizado: "Creo que lo que se ve de puertas hacia afuera es lo que se vive de puertas hacia adentro. Este año tenemos un grupo fenomenal de personas. Hemos sabido compenetrar muy bien esa veteranía con la juventud, nos aportan ese saber estar en estas situaciones y en el vestuario el ambiente es magnífico. Eso nos va a ayudar en un campeonato tan largo como Segunda, ahora vivimos un buen momento pero seguro que llegarán rachas malas y ahí es cuando tenemos todos que arrimar el hombro y estar juntos".