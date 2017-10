Jorge Almansa, en su salsa

Tras el paréntesis de una temporada en Rumania ya está de vuelta efectiva, con re debut incluido, el hombre que levantó el triplete hace dos temporadas. Querido y reconocido en Almería, vivió un momento especial al enfundarse de nuevo la elástica verde y defender a Unicaja sobre la pista: “Súper contento porque al final conozco a todo el mundo en el pabellón, viene mi familia, mi novia, mis suegros… mucha gente a verme que viene contenta e ilusionada con que yo esté aquí, así que yo súper contento de jugar en mi equipo de toda la vida, acompañado en la grada por mi gente y teniendo a mi lado en pista jugadores con los que tengo mucha confianza”. Se puede aplicar aquello de que no les hace falta hablar.

Y es que Jorge Almansa hizo once puntos con un solo error en ataque, trabajó bien en recepción y ajustó en defensa de un modo determinante, incluso sumando un bloqueo a su cuenta particular. Pero más allá de eso está su sola presencia y lo que supone tanto para la afición como para los compañeros. Él, en todo caso, se encarga de repartir el peso de la responsabilidad, porque esto es de todos: “Lo más importante es el equipo, que cada uno asuma su peso dentro del mismo y que dé el máximo de su aportación, y así es más fácil, tal y como se ha visto; si cada uno sabe lo que tiene que hacer y se ocupa de lo suyo y vamos sumando cada cual el granito de arena, al final todo sale como debe”.

Lo que se vivió el pasado sábado ante Melilla fue el debut soñado, con la afición en la grada y con un mensaje a la inversa a cargo del capitán: “Estoy muy contento porque vino mucha gente, y he intentado al final saludar y que vean todos que estamos con ellos y que queremos que sigan viniendo”. Queda claro a través de estas palabras que existe reciprocidad y que el equipo se da a los suyos de un modo incondicional. Así será durante toda la temporada: “Nosotros disfrutamos mucho y ellos también disfrutarán si seguimos jugando como ante CV Melilla y manteniendo ese nivel”. Bonito debut ante un conjunto muy complicado, y sobre todo con victoria más importante de lo que se puede pensar.

Así lo entiende Jorge Almansa, primera jornada y obligación de debutar ante la afición con un triunfo: “La verdad es que siempre es importante comenzar con una victoria y más aquí en el Moisés Ruiz, afianzarnos con la que es nuestra casa, que tiene que ser un fortín durante la temporada, y bien, un partido difícil, siempre el debut es difícil, pero además Melilla se ha reforzado bien y está fuerte para iniciar esta campaña, con algunos fichajes sonados e ilusionantes para ellos, pero bien, porque desde el primer momento hemos marcado la diferencia y hemos sido más fuertes que ellos en el bloqueo – defensa, más constantes con el saque, y ahí ha estado un poco la clave”. El marcador se cerró con un 3-0 por algo.

El receptor tiene como ofició entre sus misiones de capitán el de arengar a la tropa y no permitir relajación ninguna, lo que desarrolló en la semana previa al debut en Superliga: “Melilla, lo dije antes, que los fichajes que había hecho me gustaban y que fácil no iba a ser, es más, que iba a ser difícil, he intentado toda la semana y este último día transmitirles a los jugadores precisamente eso, que vamos a ‘darle fuerte’, que no vamos a salir pensando que iba a ser fácil porque si no íbamos a tener bastantes problemas, y aún saliendo así, enchufados, fácil no ha sido porque hemos tenido nuestros problemillas, pero al final hemos marcado las diferencias en los momentos decisivos de cada set”.

Así fue el modo de anotarse “una victoria 3-0 que es muy importante para seguir creciendo”, sin haber dejado grandes alegrías a los de la ciudad autónoma: “Al final, cuando empezamos los sets y más después de una victoria parcial algo ajustada a 21 o 22, otra vez volver a la senda del set, empezar es un poco más difícil, pero cuando ya llega el ecuador del set hay que volver a marcar las diferencias que podemos tener con los rivales”. Es lo mismo que ya está aplicando para la próxima jornada, sábado desde las 17.30 ante Mediterráneo Castellón: “Es un rival que el año pasado tuvo muchos problemas, pero allí en su casa será mucho más complicado que cuando vengan aquí”.

No le gusta nada a Almansa el Pablo Herrera: “Tienen un pabellón para mi gusto un poco pequeño, feo, difícil de jugar, y lo mismo que con Melilla, transmitir durante toda la semana esa concentración cualquier rival te puede meter en problemas y más ellos allí en su casa, que tendrán ganas de jugar fuerte y de sumar puntos”. Pero esto es lo que se desea y para lo que se trabaja: “Ha llegado por fin lo que nos gusta, porque lo que no nos gusta a los jugadores es el primer mes duro de pretemporada, que se hace inacabable, semana tras semana carga de pesas y parece que no tiene fin aunque es muy necesario, pero bueno, ya llega la normalidad de semana tras semana pelear y jugar el fin de semana”.