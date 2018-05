Jornada marcada en rojo

Está Fran Fernández ante la jornada más importante en su todavía corta estancia en el banquillo del primer equipo. El almeriense ha sido capaz de sacar al conjunto rojiblanco de los atolladeros en los que se ha metido en estas dos últimas temporadas. Sin embargo, ahora el reto es diferente: tiene en sus manos la posibilidad de dejar atada la salvación y no afrontar las últimas tres jornadas con la bilis en la garganta.

Tiene mucho mérito cómo ha sido capaz de levantar Fran Fernández al Almería y, de hecho, se ha ganado la continuidad, después de haberle cerrado las puertas previamente. Eso sí, el salto que le falta para terminar de derribar la puerta es ser capaz de ganar al Granada, para romper con la tradición rojiblanca de estar sufriendo hasta la última jornada de cada campeonato. Está claro que, pase lo que pase mañana, no habrá nada decidido, pero con una buena dinámica, difícil será que el Almería no esté por encima de los cuatro últimos equipos del campeonato liguero.

Por eso, el entrenador rojiblanco le tiene tantas ganas a este encuentro. "Debe ser una final para nosotros, en el sentido positivo, puesto que si ganamos, el objetivo lo tendremos bastante cerca. No lo vamos a tener nada fácil, todo lo contrario, porque nos enfrentamos a la plantilla más cara, la mejor que pueda haber en Segunda División. Es verdad que últimamente no está obteniendo buenos resultados, pero la calidad la tiene y está preparando el encuentro también como una final. Así que va a ser un reto muy importante y difícil".

Sabedor de la corriente de positivismo que se ha generado tras los dos últimos partidos, Fran se une a ella, pero siempre con recatos. "Ahora estamos viendo el vaso medio lleno y hace dos semanas estaba medio vacío. Mejor que sea medio lleno, pero sin exceso de confianza. Hay un ligero límite que no podemos sobrepasar y es que creamos que nos enfrentamos a un rival fácil y que lo tenemos todos hecho porque no va a ser así. Esta jornada va a ser fundamental para todos los equipos que estamos peleando por un objetivo y se pueden aclarar mucho las cosas", por lo que la actitud de sus jugadores debe de ser inmejorable para que no se escapen los puntos del Mediterráneo: "El grupo está mentalizado y los futbolistas lo sienten así. Tienen que intentar dar un paso adelante, dar un puñetazo en la mesa y hacernos fuertes en casa, donde nos quedan dos partidos", el de este domingo y el de dentro de dos semanas ante el Alcorcón, otro rival directo por la permanencia.

Aunque el Granada está en una mala racha, hace bien el míster de no fiarse de ello. "Si queremos igualar al rival e incluso ser superiores, tenemos que ir desde lo colectivo, desde la intensidad que pongamos en cada balón y e cada acción, además de que hay un aspecto fundamental que es el jugador número doce. Todo esto tiene que remar a favor nuestro porque, en lo individual, nosotros también tenemos calidad".

Finalmente, Fran políticamente correcto cuando le preguntaron acerca de la salida de Alcaraz para tener vía libre para irse al Málaga. "El reto que tengo por delante me importa más que el pasado. La afición debe de animar como lo hizo ante el Barcelona B y olvidarse del resto de la temporada", concluyó.