Juan Cruz asegura que URA mejorará tras un flojo comienzo

Nada más comenzar la rueda de prensa de su presentación, Juan Cruz lanzó el primer mensaje de serenidad. "Hemos empezado con dos partidos complicados contra dos rivales que no están en nuestra liga, que tienen apoyos económicos de empresas importantes y de la administración, y con dinero se montan equipos, algo que es así en todos los deportes". No ha pasado otra cosa que no sea esa: "Somos un club humilde, seguramente el que más de la categoría, lo cual no quiere decir que no trabajemos bien, y empezamos este fin de semana nuestra liga", eran las primeras palabras del argentino Juan Cruz como refuerzo para la segunda línea cruzada.

Eso sí, este domingo tienen los almerienses un partido ante sí que vale su peso en oro. "Va a ser un encuentro totalmente diferente, vamos a mejorar mucho y vamos a ganar", aseguraba el jugador, tranquilidad que también transmite el presidente de URA: "Se va viendo una mejora en el equipo día a día en los entrenamientos, los jugadores están contentos, y hay que tener en cuenta el cambio de entrenador, con otra dinámica; estamos súper tranquilos".

Cruz llega a Almería después de una importante trayectoria argentina. "Juego desde los diez años, después me fui a Buenas Aires cuando fue seleccionado y jugué en el Club Atlético San Isidro, y un amigo que jugó en URA [Pancho Gaspani] me habló de aquí". Se ha declarado "muy contento con los chicos, con el club... y va a haber una buena diferencia".