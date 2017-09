Juan avisa del cambio de URA

La liga no ha hecho nada más que comenzar y URA, de hecho, tiene claro que la suya particular da inicio este domingo. Se empieza de cero y simbólicamente se presenta al primer refuerzo reforzando esa mentalización tanto para el plantel como para la afición. El lugar elegido, además, ha sido el concesionario Automóviles Playcar, un nuevo colaborador del club cruzado en esta campaña que se presenta desde ahora apasionante. Juan Cruz Capozzucca es un número cuatro nato, un segunda línea que se define por ser un portento físico y cuya aportación en las estáticas es extraordinaria. Miguel Palanca tiene muy claro que “fortalecerá una línea que dentro de la delantera de URA lo necesita”.

El presidente unionista maneja los tiempos dependiendo de las limitaciones y de las circunstancias: “Terminamos la pasada temporada un poco justos de tiempo y todo parece que ya va llegando, pero un poquito más tarde de lo que quisiéramos”. Lo positivo es que este jugador de Pueyrredón, en Mar del Plata, que “ha jugado a alto nivel en Argentina” y que ha sido preseleccionado por las categorías inferiores de los Pumas, “está aportando su altura su tamaño y su sapiencia”. Están además muy cerca de llegar por fin dos fichajes procedentes de Sudáfrica y la vuelta de Lucas Melián, el ocho que la pasada temporada se metió a la afición en el bolsillo con su implicación en el proyecto de Almería.

Otro jugador que fue importante es el que precisamente recomendó URA a Juan Cruz, como él mismo ha dicho: “Juego desde los diez años, después me fui a Buenas Aires cuando fue seleccionado y jugué en el Club Atlético San Isidro, y un amigo que jugó aquí –Pancho Gaspani- me habló de aquí”. Se ha declarado “muy contento con los chicos, con el club… y va a haber una buena diferencia”. Gaspani le habló de “una ciudad linda y de que los chicos eran buena onda”, pero ahora mira al frente con su propio criterio para ser optimista: “Falta mejorar, pero tenemos un buen entrenador y con los chicos que vienen vamos a estar arriba”. Lo dicen 105 kilos y 193 centímetros de jugador.

Juan Cruz lanza un aviso serio: “El del domingo va a ser un partido totalmente diferente, vamos a mejorar mucho y vamos a ganar”. En la misma línea se expresa Miguel Palanca cuando asevera que ahora es de verdad el momento: “Hemos empezado con dos partidos complicados contra dos rivales que no están en nuestra liga, que tienen apoyos económicos de empresas importantes y de la administración, y con dinero se montan equipos, algo que es así en todos los deportes”. No ha pasado otra cosa que no sea esa: “Somos un club humilde, seguramente el que más de la categoría, lo cual no quiere decir que no trabajemos bien, y empezamos este fin de semana nuestra liga”.