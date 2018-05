Los Juegos Deportivos Municipales recuperan el ring

Sin contacto. Lola Martínez, coordinadora de los Juegos Deportivos Municipales de Boxeo, insiste en que “hemos celebrado una competición llamada ‘Formas’, donde se participa en sombra, comba, saco y manoplas, pero no hay contacto ni combates entre los chavales”. Y la verdad es que ha sido todo un éxito de participación y público, con unos niños y niñas entusiasmados con esta disciplina deportiva.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido hoy a la última jornada y la posterior entrega de premios, y ha destacado que “el boxeo es un deporte de gran tradición en Almería, y se ha sumado este año a los Juegos Deportivos Municipales (JDM) como una de las grandes novedades. El boxeo es un deporte noble, y gracias a los JDM y las escuelas municipales, se está tratando de recuperar la afición por el boxeo y que en Almería se vivan de nuevo esas grandes veladas, famosas en la ciudad, y en la que todos los almerienses acudían”.

Los ganadores de la competición de los JDM de Boxeo han sido los siguientes: Categoría Benjamín, primero Ezequiel; segundo, Nassin; terceros, Marta y Samuel. Alevín, primero, Aarón, segundo, Kiko, y tercero, Ohman Salwad. En Infantil, primero André di Cesare, segundo, Vilar, tercero, Hamza Farias. Y en Cadetes, primero, David Burzo, segundo, Iván Martínez, y tercero, Miguel Ángel Rivero y Francisco Javier Lopez

Más de 30 niños han competido en la disciplina denominada ‘Formas de Boxing’, donde no hay contacto, y en las que realizan las técnicas de sombra, comba, saco y manoplas, en las cuales se valora la psicomotricidad y otras cuestiones básicas de este deporte. La competición se celebra en cuatro categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete, y se ha desarrollado en cuatro jornadas desde febrero hasta hoy. Los JDM han sido coordinados por el Club Almería Boxing, se han celebrado en las instalaciones del club This is Fight, y también han participado Club Boxeo Vícar, Club Boulevar Vícar.

El boxeo se fomenta también en la escuela deportiva municipal, donde los alumnos realizan acondicionamiento físico y técnico, siempre sin contacto. El boxeo, un deporte noble, y una de las novedades de la nueva edición de los JDM, que promueve el Patronato Municipal de Deportes de Almería.