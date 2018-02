Lass llega con la intención de recuperar su mejor versión

Una vez completado su primer entrenamiento, Lass Bangoura subió junto a Miguel Ángel Corona a la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos para ser presentado ante los medios de comunicación tras llegar a la ciudad el jueves.

"Tenía varios ofertas, pero el Almería es un club grande y quería jugar aquí. El míster me conoce, sabe lo que puedo aportar. Vengo para recuperar mi mejor versión, tengo ganas de volver a jugar bien al fútbol. El vestuario me ha recibido muy bien, estoy muy contento de haber venido", dijo el futbolista en un español con claros dejes franceses, que delata su nacionalidad africana: es de Guinea Conakry.

El extremo derecho llegó el jueves por tarde, y ayer viernes se integró en la plantilla completando la sesión junto a sus nuevos compañeros. Lass puso de manifiesto que se encuentra en buen estado; de hecho en el equipo de Vallecas venía entrenando con toda normalidad.

Quien también respondió a las preguntas de los medios de comunicación fue el director deportivo, Miguel Ángel Corona, que explicó que el club no tenía necesidad de que saliera ningún jugador y así ocurrió. "No era algo urgente. Sabíamos que algún club podía preguntar por alguno de nuestros futbolistas, pero nuestra intención era no debilitar al grupo". No quiso pronunciarse sobre el gran número de refuerzos que han hecho algunos de los rivales directos por la salvación: "Existen unas reglas e imagino que todos las cumplen. Nosotros sí que lo hemos hecho, no queremos hipotecar al Almería pra el futuro", finalizó el talaverano.