Liceo Francés se escapa vivo y habrá final en Granada

Medio equipo hundido y la grada desilusionada, porque la gloria quedó muy pero que muy cerca de los cruzados. Esas fueron las sensaciones primeras al poco de finalizar el encuentro entre Unión Rugby Almería y Liceo Francés, pero pasados los minutos, a pesar de la ‘rabia’ lícita de haber dejado escapar a todo un candidato a División de Honor, llegó una lectura de que hubo mucho más de lo que enorgullecerse y sobre lo que construir. Partidazo en general y malas decisiones en particular para perder la ventaja al descanso, encajando ensayo en la última jugada, y dejar escapar un bonus defensivo cuando se jugaba para vencer con bonus ofensivo en la ‘otra’ última jugada la de antes del pitido final. URA se puso 25-29 en el minuto 75, y llegó una patada fatídica.

Rebote sobre rebote, el oval se envenenó y de poder haberse decidido el final de liga a favor, con suma de cinco puntos, lo que se consumó fue una derrota dolorosa por haber rozado la machada y que ‘robó’ al menos un punto que podría haber sido realmente importante en caso de debacle en Fuentenueva. En eso no se piensa, porque además hay motivos para creer en dejar las cosas en su sitio frente a Universidad de Granada, con un último encuentro para decir adiós a un duro año de liga regular ante el CRC Pozuelo. Quedan 80 minutos a vida o muerte en territorio nazarí, con la motivación seguro que muy trabajada por parte de Pablo Jiménez, que quiso tranquilizar a sus hombres tras haberse producido el 25-36 ante Liceo Francés, además con bajas significativas.

Muy bien estudiado el encuentro por parte de Unión Rugby Almería, se rehízo bien del ensayo tempranero de uno de los verdugos del equipo madrileño, Ojea, siendo el otro hombre decisivo Rutolo, efectivo en los tiros a palos y autor del último ensayo del choque, también transformado por su parte. Estableció las tablas Ismael Varas, en racha anotadora en las últimas jornadas, en cuando Jiménez propuso que entrase más en contacto con el balón, ayudado con la patada posterior de Jules, otra vez zaguero de los unionistas. La jugada fue de Neli, Kotze y Dunn. Con Graciarena como medio de melé, la delantera fue firme y consiguió dar un tono magnífico a lo largo de todo el encuentro.

El esfuerzo físico de Pufo, generoso incluso más allá de su estado de forma, se vio premiado con otro ensayo, pick & go, esta vez no transformado, para darle la vuelta al marcador con 12-7, minuto 35. En circunstancias normales, ya se debería de haber controlado hasta el intermedio, pero no fue así y sucedió lo que en otras muchas ocasiones, en esta jornada vigésima repetido las dos veces posibles. Antes del pitido de Josué García Liceo Francés hizo un try que dejó mal sabor de boca en todos, grada y equipo, para retirarse al corro con un 12-14 que en todo caso dejaba todo muy abierto. Al poco de la reanudación un golpe de castigo elegido a palos por Jules permitió coger la delantera, pero por poco tiempo, porque Rutolo respondió del mismo modo (15-14 y 15-17).

En el minuto 52 amplió ventaja el cuadro visitante, esta vez con 5 puntos más al no entrar el pateo del centro madrileño, pero sí después tras otro ensayo casi consecutivo, con un parcial de 0-12 que ponía las cosas muy complicadas (15-29). No se perdió la esperanza y se siguió remando, sobre todo porque al minuto siguiente Jules acercó a once con otra patada bien dirigida. Se apretó los dientes por parte de todos y cada uno de los hombres en el campo, y se tiró de poderío en melé para lograr ponerse muy cerca con un ensayo de castigo que recompensó el buen hacer del paquete de delanteros cruzados. Quedaban solo 5 minutos para el final y el referido 25-29 dejaba todas las esperanzas en estado intacto para soñar con otra victoria que habría resultado histórica.

Sin embargo, se gestionó mal el estado anímico, se concedió una patada en el centro del campo que era innecesaria, posiblemente por motivo de los nervios, y la mala suerte que en muchas ocasiones ha acompañado a URA este curso de nuevo se cebó con los almerienses. Se pagan caros los errores, y sobre el pitido final llegó el ensayo, pero en el costado contrario, dejando la miel en los labios y un claro sabor amargo. Eludir la promoción ya es imposible, y hay que pelear una próxima batalla como si fuera la última, pese a que quedará otra bala más. De haber jugado así toda la temporada… pero no existen en el deporte los “hubiese”, aunque sí el refuerzo anímico por méritos propios.

FICHA TÉCNICA

URA (25): Piloto, Rullo, Stephen Neli, Padilla, Kotze, Luis Vergel, Pufo, Dunn, Graciarena, De Luque, Ismael Varas, Manolo Ortiz, Tietie, Alastrue y Jules. También jugaron Juanma, Cuadrado, Biya, Sebas Urgu y Antonio Manchón.

Liceo Francés (36): Mandioma, López, Martín, Ojea, Gómez, Bucur, Abarca, Bazzoli, Santos, Cuerda, Sarráis, Rutolo, Carreras, Marín y Andry. También jugaron Puras Migliore, Couret y Cobos.

Árbitro: Josué García. Expulsó definitivamente a Bucur (min. 43) por parte de Liceo Francés.

Tanteo: (0-7) min. 9, ensayo de Ojea transformado por Rutolo. (7-7) min. 23, ensayo de Ismael Varas transformado por Jules. (12-7) min. 35, ensayo de Pufo. (12-14) min. 40, ensayo de Bazzoli transformado por Rutolo. DESCANSO. (15-14) min. 47, patada de castigo transformada por Jules. (15-17) min. 50, patada de castigo transformada por Rutolo. (15-22) min. 52, ensayo de Ojea. (15-29) min. 59, ensayo de López transformado por Rutolo. (18-29) min. 60, patada de castigo transformada por Jules. (25-29) min. 75, ensayo de castigo. (25-36) min. 80, ensayo de Rutulo transformado por él mismo.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada del grupo C de la División de Honor B disputado en el Estadio Emilio Campra ante unos 500 espectadores aproximadamente. Se guardó un minuto de silencio en memoria del jugador de Marrajos de Adra, Francisco Gabriel Rodríguez, fallecido este fin de semana.