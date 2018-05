La Liga provincial de clubes arranca mañana

El inicio de la Liga Provincial de Clubes, competición impulsada esta temporada por la Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de Tenis, es inminente. Este fin de semana dará comienzo el campeonato, dirigido a las categorías absoluta, veteranos +35, cadete, infantil, alevín y benjamín, y que recibirá el nombre de Trofeo Fernando Martínez en homenaje al entrenador más laureado de la historia del tenis almeriense.

"Para mí ha sido un detalle porque nunca espero una satisfacción de este tipo y después de cuarenta años en este mundo que te reconozcan tu trayectoria es muy agradable", afirma Fernando Martínez, que cree que esta Liga Provincial de Clubes de Tenis es "una competición que puede tener éxito porque no necesitas muchos jugadores para formar un equipo".

"La idea es magnífica y se van a beneficiar muchos niños", continúa Fernando Martínez, que recuerda que "esta liga ya existió antes y funcionó muy bien", ya que "da la opción a que jueguen tenistas de todos los niveles". "Es una competición local y puede dar lugar a que niños que no tienen la opción de jugar lo hagan y eso es muy importante; está muy bien entrenar pero si no hay competición, no avanzas", explica.