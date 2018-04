El Liverpool, con un pie en la final

Mohamed Salah. Otra vez. Como las más de cuarenta durante esta temporada. En total, 43 goles para el egipcio. Los dos últimos fueron una maravilla y, acompañados de dos asistencias más, tumbaron a la Roma (5-2). No había nada que hacer contra la bestia del momento. No había antídoto contra el atacante del Liverpool. Salah ganó el partido en la primera mitad, lo remató en la segunda a pesar del arreón final de los italianos, y se citó con su ex equipo en el Olímpico de Roma, el único escollo que le falta a los de Klopp para alcanzar la final de la Champions League casi una década después de la última vez.

En el tramo final, entre cambio y cambio y con Salah en el banquillo, despedido con Anfield en pie, Dzeko marcó el 5-1. Como si el adiós del egipcio fuera una señal. Y sin embargo no fue el último gol. Hubo otro penalti. Mano de Milner. Y Perotti hizo el 5-2 que lima las distancias y que le entrega una cuota de esperanza a la Roma. No por lo que pueden llegar a hacer, muy difícil, sino por lo que ya hicieron hace unos días.