"Llevaba sin jugar de titular desde junio del año pasado"

-no pudo ser celebrando una victoria, ya que perdieron ante el Melilla por 0-1, pero tendría ya muchas ganas de poder debutar con su nuevo equipo...

-Estoy muy contento, porque hubo problemas la primera semana porque se retrasó la inscripción y tenía ya muchas ganas de poder jugar. Fue bonito, aunque evidentemente me dejó un sabor agridulce porque no se ganó el partido y el triunfo era muy importante para nosotros.

-Destaca además su titularidad, sobre todo después de haber estado medio curso sin jugar al no tener casi minutos en el Lorca...

-Eso se nota. Puedes estar todos los días entrenando, pero el no tener luego minutos de juego se nota bastante. Voy a trabajar duro para coger el nivel lo antes posible y ayudar al equipo en todo lo que pueda de cara a cumplir los objetivos.

-No tuvo suerte en 2ª y ahora inicia una nueva aventura en Segunda B, con un equipo que aspira a ser de la categoría de plata. ¿Mejor ser cabeza de ratón que cola de león?

-Al final, cuando ves que no salen las cosas en un sitio, siempre buscar alternativas. Por suerte en Navidad me encontré con varias posibilidades, con varias ofertas, y una de ellas era esta, venir al Real Murcia, que es una entidad histórica y que tiene un proyecto ambicioso que me gusta. Espero que podamos cumplir el objetivo que hay marcado.

-Deportivamente el equipo va bien, pero institucionalmente el club está teniendo algunos problemas relacionados con impagos a jugadores. ¿Le preocupa?

-A nivel personal no estoy preocupado. Sé donde he venido. Me he informé bien de lo que me iba a encontrar y sin duda es una situación complicada porque existe una deuda, pero hay que tener en cuenta que en enero ha entrado un nuevo inversor que es mejicano y creo que las cosas se irán solucionando a su debido tiempo. Es verdad que a nivel colectivo puede afectar este tipo de problemática, pero confío en que finalmente todo vaya bien.

-Después de muchos meses, volvió a jugar noventa minutos. ¿Cómo se vio?

-No empecé mal, pero acabé muy cansado. El ritmo de entrenamiento no es el mismo que el de competición y yo llevaba sin jugar un partido de titular desde junio del año pasado, cuando disputé con el Lorca Fútbol Club la eliminatoria de campeones de ascenso a Segunda ante la Cultural Leonesa. También influye que no conoces todavía bien el campo, no has jugado nunca con estos compañeros... Todavía tengo que adaptarme. No fue un debut soñado, pero bien, con ganas de dar mi nivel.

-¿Qué tal su relación con su paisano José María Salmerón?

-A nivel personal no lo conocía. Es verdad que Almería, como todos sabemos, es muy pequeña y sí nos habíamos cruzado y nos saludamos, pero no teníamos ninguna relación. Si coincidí con Víctor Mañas, que estaba con José María y ahora con Emery en el PSG, y tenía muy buenas referencias de Salmerón. Me agrada trabajar a las órdenes de un entrenador de su perfil. Aquí en la Región de Murcia ha logrado cosas importantes y está muy bien valorado.

-Otro almeriense que tuvo que salir de su tierra para labrarse un futuro en el fútbol...

-Sí, es una cosa casi recurrente en Almería, pero también pasa en otras muchas ciudades, la verdad. No sé por qué motivo, pero pasa. Labrarse una trayectoria en el mundo del fútbol es muy complicado, pero si hay que salir de casa, se sale.