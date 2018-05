Longo, Cámara y Villar, bajas para Joseba Etxeberria

Joseba Etxeberria encontrará de nuevo dificultades para elegir a los once jugadores con los que va a afrontar de inicio el partido del sábado ante el Almería. Y es que, al margen de Samuele Longo, que ya ha dicho adiós a la temporada, el entrenador del CD Tenerife no podrá contar con Raúl Cámara ni con Juan Villar, ambos sancionados. El madrileño cumplirá el segundo de los tres encuentros que le cayeron por sus protestas al árbitro Isidro Díaz de Mera en el choque de la jornada anterior ante el Huesca. Mientras que el onubense no podrá ser alineado como consecuencia de la cartulina amarilla que le fue mostrada en Vallecas, que al ser la quinta que ve en el campeonato conlleva un partido de sanción.

Pero es que además, hay otros futbolistas del Tenerife cuya participación en el duelo contra el Almería está aún en el aire por culpa de distintas dolencias. Aitor Sanz y Tayron son los que peor lo tienen para poder tomar parte del enfrentamiento.

El capitán blanquiazul no ha podido restablecerse todavía de sus molestias en el gemelo y de la tendinitis aquílea que ha venido padeciendo desde hace un mes y medio y no parece probable que vaya a poder jugar porque, al margen de que no está del todo recuperado, le faltaría adquirir el ritmo de competición que ahora no tiene. El caso de Tayron es similar. En las últimas cuatro jornadas no ha figurado en las convocatorias. Su rodilla parece que va mejor, aunque no lo suficiente como para que los galenos le den el alta definitiva.